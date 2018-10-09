Названы 5 классических симптомов болезней поджелудочной железы

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Наша поджелудочная железа производит ферменты и гормоны, которые необходимы для нормального пищеварения. И если вы столкнетесь с перечисленными ниже симптомами, то они могут говорить о том, что этот важнейший орган нуждается в лечении.Изменения цвета стула. Поджелудочная железа производит ферменты, которые помогают организму абсорбировать жирорастворимые витамины А, Е и К. Если вы заметили, что ваш стул стал более светлым, то это может свидетельствовать о плохом поглощении нутриентов.Диабет второго типа. Поджелудочная железа также производит гормоны, контролирующие выработку инсулина и уровень сахара в крови. Если этот орган разбалансировался, у человека может развиться диабет второго типа.Тошнота и рвота. Поскольку поджелудочная железа производит гормоны, расщепляющие жиры, то при проблемах с этим органом процесс переваривания жиров нарушится. А это вызовет сильную тошноту и рвоту.Боли в животе. Это наиболее частые симптомы острого панкреатита и рака поджелудочной железы. При панкреатите боль бывает острой и резкой, интенсивной и сосредоточенной в средней части живота.Резкая потеря веса. Вкупе с болью в животе этот симптом говорит о раке поджелудочной железы, смертность при котором составляет ужасные 97%. Чем раньше получится обнаружить эту опухоль, тем выше шансы на победу.Отметим, что все эти симптомы вовсе необязательно свидетельствуют о болезнях поджелудочной железы, так как они наблюдаются и во многих других случаях. Поэтому при их появлении не стоит сразу паниковать, а лучше пройти тщательное обследование у врача.