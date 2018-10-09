Главный признак счастливых отношений

Американские ученые из Калифорнийского университета выяснили, что служит главным знаком счастливого сосуществования людей в паре, отчет об их работе опубликовал портал EurekAlert!.Исследователи установили: признак гармонии в отношениях двух партнеров – этом слово «мы», которое они регулярно произносят, рассказывая о своей жизни.Психологи провели собеседования 5 300 человек, прежде чем сделать свое заключение.«Супруги, которые в разговорах с другими людьми говорят «мы» вместо «я», более счастливы в отношениях или браке», - констатировали в итоге авторы проекта.Комментируя результаты опросов, руководитель исследования, психолог Меган Роббинс отметила: мы - это личное местоимение во множественном числе, и его использование говорит о наличии тесной связи и взаимного доверия у партнеров. По словам специалиста, это свидетельствует о том, что «оба участника оценивают партнерство выше эгоистичных приоритетов».Согласно заключению исследователей, обнаруженная ими закономерность верна как для молодых, так и для более зрелых пар. Особенно показательно то, как используется местоимение «мы» во время каких-либо конфликтов или других трудностей в отношениях, добавили ученые.