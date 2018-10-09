Есть, нельзя худеть: 7 причин навсегда отказаться от диет

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Диеты прочно вошли в нашу жизнь: на них сидят звезды шоу-бизнеса, спортсмены, политики и обычные люди. Каждый год появляются новые системы похудения, порой самые экстремальные и экзотические.Иногда ограничения в питании действительно помогают сбросить вес. Но не все знают, что при этом организму и психике наносится страшный удар. Эксперты рассказали, чем опасны диеты и почему стоит навсегда отказаться от них.Диета — это война с собственным теломИ вам в ней не выиграть. Дело в том, что телу безразлично, как оно выглядит в купальнике. Главное для него — выживание. Что же происходит, когда мы садимся на диету и начинаем потреблять меньше калорий? Организм воспринимает это как угрозу голодной смерти и запускает режим самозащиты.Во-первых, он замедляет метаболизм, чтобы расходовать калории как можно экономнее. Жиросжигающих и жировыводящих ферментов вырабатывается все меньше, а гормоны, отвечающие за аппетит, начинают буквально "сходить с ума". Вот почему у тех, кто сидит на диете, случаются срывы, во время которых человек начинает буквально объедаться, — это организм торопится запасти побольше жира на случай повторной голодовки. Ученые называют это компенсирующим перееданием.Во-вторых, даже если вы героически дошли до конца и сбросили лишние килограммы, вес скоро вернется, да еще и с прибавлением. Странно? Ничуть. Вы уже вернулись к прежнему рациону, а организм еще не успел понять, что голодная смерть ему не грозит, поэтому обмен веществ по-прежнему работает в замедленном режиме. В результате вы полнеете быстрее и легче, чем до диеты. Выход — постоянно контролировать количество потребляемых калорий, что безумно сложно: стоит вам хоть чуть-чуть расслабиться, и хитрое тело тут же "доберет свое".Диеты подрывают здоровьеДиеты — отнюдь не синоним здорового питания. Ничего удивительного: главная цель любой диеты — потеря веса, а что тело при этом не получит нужных ему витаминов и микроэлементов — не так важно. Особенно организм страдает от нехватки кальция: жирные молочные продукты есть нельзя, а из обезжиренных кальций попросту не усваивается. Плохо сказывается на здоровье и нехватка железа — из-за ограниченного употребления мяса. В результате развивается анемия, которая влечет за собой слабость, бледность, проблемы с кожей, ногтями и волосами.Многие диеты даже не проверены научно. Да и люди часто начинают голодать неграмотно: без подготовки, предварительного обследования и выявления противопоказаний. В итоге человек взамен сброшенных килограммов приобретает хронические заболевания: гастрит, язву, камни в желчном пузыре и почках, аллергии.Некоторые диеты еще и предлагают сочетать голодание с физическими нагрузками, а это очень опасно: организм и так ослаблен, а ему еще нужно откуда-то взять энергию на тренировки. Результатом могут стать нарушения в работе внутренних органов: кровеносных сосудов, сердца, почек, печени.Большинство систем похудения в качестве врага номер один рассматривают углеводы. Однако углеводы являются нашим главным источником энергии: их нехватка ведет к ослаблению организма, вялости, снижению иммунитета и, как следствие, различным болезням.Отдельно стоит упомянуть белковые диеты. Некоторые из них рекомендуют получать белок из колбасы и сосисок — продуктов, насыщенных вредными солями и консервантами. Кроме того, интенсивное употребление белковой пищи плохо сказывается на работе почек. Само собой, ни о каком здоровом питании в этом случае нельзя говорить.Есть и такие диеты, которые предлагают есть через большие интервалы времени. Организм привыкает насыщаться небольшими порциями надолго и в результате требует меньше еды. А отсюда — рукой подать до анорексии и других пищевых нарушений.Диеты снижают умственную деятельностьДавайте вспомним знаменитую пирамиду Маслоу. Какие потребности являются в ней первичными? Правильно, физиологические. Когда мы сидим на диете, организм испытывает катастрофическую нехватку энергии. А поскольку тело работает в режиме выживания, то расходует энергию в первую очередь на поддержание жизненно важных физиологических процессов, а на интеллектуальную деятельность — то, что останется. Вот почему голодающие люди начинают испытывать трудности с логикой, памятью и вниманием. Если ваша работа связана с переработкой информации, анализом данных и другими сложными мыслительными процессами, сидеть на диете вам точно противопоказано.Диеты приводят к психологическим проблемамВсе диеты рассматривают еду как обычное топливо — набор белков, жиров, углеводов, аминокислот: это урезать, того добавить, про это вообще забыть. При этом совершенно не учитывается эмоциональная составляющая питания. А ведь мы — не машины: еда для нас — это еще и источник удовольствия, способ общения, самовыражения и многое другое. Лишая себя любимой пищи, мы урезаем организм в необходимых ему эндорфинах. А длительная нехватка гормонов радости неизбежно ведет к стрессу и депрессии.Кроме того, любая диета подразумевает строгий самоконтроль. Мы ставим перед собой цель похудеть, но часто она оказывается завышенной или вовсе невыполнимой. Мы срываемся, едим то, чего нельзя, а за этим неизбежно следуют чувство вины, самоуничижение и снижение самооценки. В тяжелых случаях это приводит к нарушениям пищевого поведения: анорексии, булимии, психогенной утрате аппетита. Особенно им подвержены женщины, так как у них выше склонность к дисморфофобии — негативному восприятию собственной внешности.Диеты учат игнорировать потребности организмаНаше тело всегда знает, что ему нужно, и говорит нам об этом. Когда оно хочет есть, мы испытываем голод. Если ему нужны какие-то витамины и микроэлементы, мы чувствуем желание съесть определенный продукт, который их содержит. Понять тело несложно: просто прислушайтесь, чего вы хотите в данный момент: сочный стейк, хрустящий салат, рыбу, а может, сдобную булочку?С диетами все наоборот. Они предписывают нам есть не то, что хочется, а то, что "нужно". Количество и время приемов пищи тоже строго регламентированы.В результате тело хочет мяса, а мы подсовываем ему обезжиренный творог, потому что "от него не толстеют". Чувствуем голод после шести, но обманываем желудок стаканом воды. Потребности организма нельзя игнорировать вечно — он этого не прощает и рано или поздно "отомстит" каким-нибудь заболеванием.Диеты борются с симптомами, а не с причинойМы привыкли думать, что избыточный вес — наш враг и причина многих неудач. А вот и нет! Психологи уверены, что лишние килограммы помогают человеку защититься от негативных эмоций, которые обычно лежат в подсознании: страха потерять друзей, проявить свою сексуальность, повзрослеть и так далее. В таком случае все попытки похудеть заранее обречены на провал: борьба с весом бессмысленна, пока он дают нам определенную выгоду. Что же делать? Обратиться к хорошему психологу и разобраться со своими внутренними переживаниями. Как только лишний вес перестанет спасать вас от проблем, тело придет в форму безо всяких диет.Диеты — дань стереотипамЧеловеком управлять легко — нужно только внушить ему, что он недостаточно хорош. Подумайте сами, если бы не реклама, мы бы вообще не знали, что должны худеть. Но мы живем в век информации. С экранов телевизоров и рекламных баннеров нам постоянно говорят, что мы неидеальны, что нужно иметь плоский живот, подтянутую попу, рельефные мышцы. Стройность приравнивается к успешности. А делается это с единственной целью — продать средства для похудения, услуги фитнес-клубов и диетологов.Как результат — мы отвергаем свое тело, виним его в несовершенстве, истязаем голоданием, и все это чтобы соответствовать стандартам, навязанным кем-то другим. Такой подход разрушает отношения с собственным организмом и порождает сильнейший стресс.Попробуйте вместо этого полюбить ваше тело таким, как есть, увидеть в нем союзника и друга, а не врага. Помогите ему стать лучше без насилия, через заботу и внимание: вместо диет выбирайте здоровое питание, регулярную физическую активность и полноценный сон. Поверьте, тело будет вам за это благодарно и обретет хорошую форму безо всяких жертв.