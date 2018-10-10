7 популярных напитков, польза которых сильно преувеличена

Решили перейти на правильное питание? Тщательно продумываете свой ежедневный рацион и уже заменили обычное молоко миндальным, а обычную воду — витаминной? Не спешите с выводами. Сложившееся мнение относительно пользы некоторых напитков совсем не соответствует действительности.Эксперты рассказали о 7 популярных напитках, полезные свойства которых сильно преувеличены.Кокосовая водаОдним из главных трендов в области правильного питания считается кокосовая вода. Приверженцы здорового образа жизни даже полагают, что этот напиток чуть ли панацея от многих проблем. Действительно, кокосовая вода является натуральной альтернативой спортивным напиткам. Она имеет богатый электролитный состав и при этом содержит минимальное количество калорий.Но не все так однозначно с этим напитком, и некоторые его свойства преувеличены. Оказывается, кокосовая вода, выпитая во время и после тренировки, окажет тот же эффект, если съесть продукт с высоким содержанием минералов и выпить достаточное количество воды.Если вы продолжаете верить в полезные свойства кокосовой воды, можете продолжать ее пить. Но при этом старайтесь хотя бы не заменять ею обычную воду. Ну и, конечно же, убедитесь в том, что кокосовая вода не содержит в своем составе вредных добавок и подсластителей: напиток с этими компонентами априори не может быть полезным для организма.Витаминная водаЭтот популярный напиток позиционируется производителями как обычная вода, обогащенная рядом полезных ингредиентов. И это вполне соответствует действительно, однако в этом продукте есть одно "но". Помимо витаминов, в такой воде содержится также сахар. И содержание его в напитке сопоставимо с шоколадным батончиком с орехами и карамелью.Считаете, что организму не хватает витаминов? Не спешите бежать за витаминной водой. Поверьте, гораздо больше полезных веществ содержится в растительных продуктах и постных источниках белка. Им и отдайте предпочтение.Зеленый чайСпорить о пользе зеленого чая для организма никто не станет. Он на самом деле имеет богатый состав микроэлементов и витаминов. Но наряду с этим в составе зеленого чая содержится кофеин. А он, в свою очередь, способен вызывать нарушения сердечного ритма, а также нередко приводит к образованию камней в почках и заболеваниям печени. Поэтому к зеленому чаю стоит относиться осторожнее. Тем более тем, кто имеет проблемы с сердцем, печенью и почками.Миндальное молокоЭтот продукт растительного происхождения очень быстро стал альтернативой коровьему молоку. Еще бы: миндальное молоко приятное на вкус, отлично сочетается практически со всеми фруктами, а еще подходит людям с непереносимостью лактозы. И многие твердо убеждены, что раз молоко было сделано из миндаля, то вместе с ним в организм поступает полезный состав ореха.К сожалению, это далеко не так. В миндальном молоке из супермаркета содержится всего 2% орехов. Соответственно, в таком молоке может и не быть полезных жиров, белков, витаминов и минералов. К тому же зачастую производители добавляют в продукт сахар или его заменители.Поэтому, прежде чем покупать молоко в магазине, обязательно изучите его состав. В крайнем случае просто перекусите горстью миндаля, а затем запейте его водой.Энергетические напиткиБольшинство людей полагают, что энергетические напитки на самом деле обладают бодрящим эффектом и обеспечивают их приливом сил. Но по сути энергетик — этот тот же наркотик, который необходим кофеино- и сахарозависимому человеку. Такие напитки дают всплеск энергии, но ненадолго. Со временем именно они и приводят к тому, что человек начинает чувствовать себя разбитым и раздражительным.Поэтому в следующий раз, когда будете чувствовать упадок сил, выпейте вместо энергетика более полезный коктейль. Сделайте белковый напиток с полезными углеводами типа фруктов. Прилив сил вам будет гарантирован!Свежевыжатые сокиВполне очевидно, что свежевыжатые соки гораздо полезнее пакетированных. Выпивая стакан свежевыжатого сока, организм получает витамины без консервантов, сахара и других вредных добавок. Но вместе с тем, в таких напитках отсутствует и необходимая для мгновенного всасывания сахара клетчатка. Как выйти из ситуации? Ешьте фрукты и овощи в их естественном виде или перейдите от соков к смузи или коктейлям.Кофейные напиткиМногие считают кофейные напитки вроде латте, фраппучино или фраппе прекрасной заменой нормальному приему пищи. Конечно, они на самом деле отлично утоляют чувство голода, но вот с точки зрения пользы уж очень сомнительны. Качество калорий, который человеческий организм получает вместе с этими напитками, оставляет желать лучшего. А все потому, что они лишены питательных веществ. Соответственно, и чувствовать себя после такого напитка человек будет изрядно уставшим.Чтобы этого не произошло, заведите привычку вместо кофейных напитков есть здоровую пищу с белками, сложными углеводами и клетчаткой. Это могут быть цельнозерновые тосты с арахисовым маслом или яблоки. В крайнем случае, если нет сил отказаться от кофеина, перейдите на обычный кофе.