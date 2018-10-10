Сколько можно есть яиц?

Ученые вновь приводят доводы, опровергающие известное мнение о том, что яйца повышают уровень холестерина и тем самым способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний.Американские специалисты из института EpidStat, штат Мичиган, и сотрудники исследовательской компании DLW Consulting Services, штат Юта осуществили совместный проект, в ходе которого изучалось влияние куриных яиц на состояние сосудов и сердца. О работе американских исследователей рассказал журнал Focus. Ученые проанализировали семь исследований и заключили, что яйца не повышают риск возникновения ишемической болезни сердца и инсульта. Более того, они заявили, что одно яйцо в день может сократить риск инсультаВ то же время, пишет Focus, существуют полученные в США же исследовательские данные о том, что куриные яйца повышают уровень холестерина и поэтому не должны часто оказываться в меню. Кто же прав?С просьбой прокомментировать ситуацию журнал обратился к врачам-кардиологам. Один из них, член правления Немецкого фонда сердца Гельмут Гольке, заявил: решающее значение имеют продукты, вместе с которыми употребляются яйца. Американская традиция есть яйца вместе с беконом действительно связана с риском потребления вредных для сосудов насыщенных жирных кислот. Люди, которые едят яйца и придерживаются в целом питания по средиземноморскому типу, могут не беспокоиться из-за повышения холестерина, убежден эксперт.«Питание влияет на уровень холестерина лишь отчасти. Остальное - вопрос генетики. Гены определяют количество ЛПНП-рецепторов в печени, регулирующих содержание холестерина в крови», - сказал Гельмут Гольке.Также научные специалисты заметили, что в вопросе употребления яиц единого стандарта для всех не существует. До сих пор не было найдено доказательств того, что употребление четырех яиц в неделю увеличивает риск развития сердечных заболеваний – кардиологи порекомендовали ориентироваться на это количество. Диабетикам и людям с ишемической болезнью сердца стоит употреблять меньше яиц.Чтобы избежать сердечного заболевания, важно следить за питанием, - но еще важнее отказаться от никотина и достаточно двигаться, резюмировали эксперты,