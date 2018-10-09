Как ускорить метаболизм?

Низкая скорость метаболизма во многом связана с тенденцией накапливать лишний жир в организме. Точно так же, чем быстрее метаболизм, тем лучше он перерабатывает калории. Современная проблема заключается в том, что многие люди, к сожалению, слишком медленно метаболизируются, что влияет на массу тела и, естественно, отражается это все на фигуре, способствуя развитию избыточного веса. К счастью, вы можете решить проблему разными способами. МедикФорум выяснил, что делать, чтобы ускорить обмен веществ в организме.Понимание «метаболизма»Прежде чем обсуждать способы ускорения метаболизма, стоит уточнить, что означает этот термин. Вы должны понимать, что это такое. Ну, вы должны знать, что, вопреки некоторым общим убеждениям, обмен веществ не имеет ничего общего с темпами работа кишечника, и того насколько часто мы ходим в туалет в течение дня. Фактически, процесс происходит внутри клеток, и никак не зависит от работы желудочно-кишечного тракта. Трансформация материи определяется как все биохимические превращения и сопутствующие энергетические процессы, происходящие внутри клеток. Эти процессы делятся на анаболические и катаболические. Синоним термина - «метаболизм». С учетом вышеизложенного очевидно, что все способы ускорения переваривания пищи в кишечнике не влияют на метаболизм. он остается неизменным, но повлиять на него можно другим способом.Физическая активностьУвеличение физической активности - это самый простой способ увеличить скорость работы метаболизма. Дело не только в том, что спорт позволяет потратить больше калорий, но он и влияет непосредственно на обмен веществ, заставляя его работать быстрее. Поэтому любой спорт является хорошим способом ускорения обмена веществ. Целесообразно заниматься фитнесом (если это позволяет здоровье) или выполнять силовые упражнения.В отличие от аэробики, такие способы физической активности вызывают увеличение затраты энергии не только во время активности, но и в течение многих часов после тренировок. Эффект? Вы можете сжигать больше лишнего жира даже во время отдыха после тренировки. Спорт поможет вашему телу тратить больше калорий в обычной жизни, главное, чтобы занятия были регулярными.Ешьте качественные продуктыХотя не все знают об этом, существует понятие «тепловой эффект пищи». Хотя еда, которую мы едим, является источником энергии, пережевывание, глотание, переваривание, абсорбция и обмен веществ, связан с тем, какой запас энергии у нас есть. И вот важная информация: чем меньше обрабатывается пища, которую мы потребляем, тем больше энергии наш организм тратит, во время и еще спустя некоторое время после еды, чтобы переработать ее. Например, вместо того, чтобы есть белый хлеб, выбирайте хлеб из цельной пшеницы вместо варенья и соков, свежие фрукты, вместо паштетов и колбас, купите свежее мясо.Ешьте белокНедостаточное потребление белка сегодня бич «экзотических» диет. Между тем, белок, как питательное вещество, обладает некоторыми интересными качествами. Это самый термогенный пищевой ингредиент. Чтобы ускорить обмен веществ, стоит позаботиться о правильном потреблении продуктов с источником белка, также имейте в виду, что они являются наименее обработанными пищевыми продуктами. Мясо, яйца, рыба, молочные продукты, а также орехи, семена, фасоль, все эти продукты богаты белком. Список также может быть дополнен белковыми добавками (предпочтительно содержащими сывороточные белки), которые, хотя и проходят определенную обработку, также ускоряют обмен веществ. Стоит заботиться о том, чтобы белок присутствовал в каждом приеме пищи.Здоровый сонСон влияет на состояние всего организма, включая механизмы, ответственные за управление энергией. Хотя может показаться, что если спать меньше, у нас есть шанс сжечь больше калорий (потому что бодрствуя в течение большей части дня мы двигаемся), на самом деле ситуация выглядит по-другому.Дефицит сна, с одной стороны, нарушает механизмы контроля аппетита, а с другой - уменьшает нашу спонтанную физическую активность. Другими словами, если мы не будем высыпаться, бессознательно тогда мы просто будем двигаться менее активно. Поэтому стоит спать не менее 7 часов в день, чтобы ускорить свой метаболизм. Недостаток сна может приводить к тому, что обмен веществ будет замедляться.Ешьте пряные специи и лечебные травыОстрые и пряные приправы (особенно кайенский перец, имбирь), а также некоторые травы могут влиять на скорость работы метаболизма, и специи действуют в этом вопросе пореволюционному, они способствуют и помогают ускорить скорость метаболизма. В основном это делается путем интенсификации процесса термогенеза. Но важно понимать, что такие специи могут негативно повлиять на слизистую желудка, поэтому так важно учитывать особенности организма.Полезный кофеинКак кофе, так и зеленый и черный чай, все эти напитки могут положительно влиять на скорость метаболизма. Это происходит главным образом из-за присутствия кофеина в них. Компонент, с одной стороны, усиливает процесс термогенеза и вызывает рассеивание большего количества энергии в виде тепла, а с другой - стимулирует действие, которое увеличивает спонтанную физическую активность.Кофеином не следует злоупотреблять, но в умеренных количествах он может быть полезным.Проверьте, нет ли у вас гормональных проблемВ старой поговорке говорится, что нет здоровых людей, есть необследованные. Конечно, это очень пессимистичное и не совсем истинное утверждение. Некоторые аномалии в организме могут влиять на скорость метаболизма. Примером этого является гипотиреоз, который, если его не лечить, уменьшает скорость работы метаболизма, иногда наполовину! Поэтому время от времени полезно проверять свою щитовидку.ЗаключениеКак видите, есть много способов ускорить обмен веществ. Однако лучше всего подойти к проблеме серьезно и вместо того, чтобы выбирать один из этих методов – сочетайте их все сразу. Тогда эффект будет действительно значительным и заметным.