Назван доступный продукт, который спасает здоровье

Эксперименты ученых из Университета штата Пенсильвания продемонстрировали, что регулярное употребление шампиньонов способствует некоторым изменениям в организме, благодаря которым снижается риск развития диабета.В частности, специалисты констатировали, что регулярное включение шампиньонов в рацион уменьшает вероятность возникновения сахарного диабета второго типа. К такому выводу исследователи пришли после испытаний на грызунах.Биологи наблюдали за животными, которые ежедневно получали грибы в количестве, эквивалентном 85 граммам для человека. Выяснилось, что употребление грибов способствовало росту количества бактерий рода Prevotella. Эти микроорганизмы, по словам ученых, влияют на механизмы управлении производства глюкозы в организме. Благодаря их активности организм становится намного лучше защищенным от метаболических заболеваний.Проявиться ли аналогичный эффект от употребления шампиньонов людьми, еще предстоит выяснить. Сами ученые полагают, что эти грибы могут быть полезными не только против диабета, но и лишнего веса. Предварительные исследования позволяли специалистам сделать вывод о том, что регулярное употребление шампиньонов в пищу помогает бороться с онкологическим заболеванием, раком груди.