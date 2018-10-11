Кофеин напрямую влияет на переносимость боли

Болевые ощущения, вызванные разными причинами, - одна из самых больших проблем здравоохранения. Пациенты тратят миллионы на обезболивающие средства, призванные справиться как с хронической, так и с острой болью. Между тем, сотрудники Университета Алабамы привязывают не просто купировать болевой синдром, а попытаться выявить факторы, влияющие на него.Специалисты оценили, как объем потребления кофеина влияет на переносимость боли. Оказалось, кофеин производит сильный эффект. Была собрана группа из 62 добровольцев. Люди рассказывали о том, какие напитки с кофеином они потребляют изо дня в день. Это могли быть кофе, чай, газировка, энергетики.Через неделю фиксации потребления кофеина были проведены тесты, которые показали степень переносимости боли. В рамках эксперимента ученые использовали постепенно усиливающийся болевой стимул и оценивали реакцию добровольцев. Чем больше человек потреблял кофеина, тем лучше он переносил болевой стимул. При этом средний уровень потребления кофеина был эквивалентен примерно двум чашкам кофе.