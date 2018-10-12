Мясо провоцирует развитие тяжелого психического заболевания
Маниакальный синдром связан с нарушениями в частях головного мозга, отвечающих за эмоции и настроение человека. Он определяется, как тяжелое психическое заболевание, для которого характерна триада определяющих симптомов - повышенное гипервозбужденное настроение, двигательная активность, ускорение мышления и речевой функции. Исследователям из Университета Джона Хопкинса удалось выяснить, что химические вещества, которые содержатся в мясе, вызывают именно такие симптомы.
Ученые проводили эксперименты на лабораторных мышах, разделенных на две группы. В одной из них животные на постоянной основе получали мясо. Впоследствии именно у грызунов-мясоедов были зафиксированы нервные и психические расстройства. Исследователи полагают, что в отношении человека связь между постоянным потреблением мяса и нарушениями в психике может действовать так же, как это наблюдалось у мышей.
Маниакальный синдром может проявляться по-разному. Например, у человека наблюдается период чрезмерно хорошего настроения и заметно повышенной активности. При этом появляется чувство собственной силы и успеха во всех направлениях, может возникнуть большое количество неординарных и рискованных идей. Если кто-то или что-то прерывает кипучую деятельность, это увеличивает раздражение и агрессивность, человек может действовать неадекватно и опасно.
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