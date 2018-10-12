Две больших кружки молока в день защищают детей от диабета

Пол-литра молока в день защищают детей с ожирением от диабета и метаболических расстройств. В коровьем молоке имеются нутриенты, которые уменьшают уровень гормона инсулина между основными приемами пищи.Страдающие от ожирения дети могут защитить себя от развития диабета с помощью молока. В этом напитке содержатся нутриенты, которые уменьшают уровень гормона инсулина, контролирующего сахар в крови. Чем ниже этот уровень между основными приемами пищи, тем ниже и риск метаболического синдрома. Таким общим термином называют расстройства, включающие повышенное артериальное давление, высокий сахар и повышенный уровень жиров в крови, лишний вес вокруг талии и низкие показатели «хорошего» холестерина. Наличие трех названных выше расстройств приводит к диабету, болезням сердца и инсультам.Команда учёных выяснила, что имеющие лишний вес и ожирение дети, употребляющие не менее двух литров молока в день, реже сталкиваются с диабетом второго типа. Эта разновидность данной болезни преимущественно связана с ожирением. А вот у детей, которые не слишком увлекались молоком, отмечался более высокий уровень инсулина между основными приемами пищи. Отметим, что пол-литра молока в день - это как раз та доза данного напитка, которая рекомендуется детям. Исследователи из Университета Техаса с сожалением установили, что эту дозировку получают не более 10% детей в США.Между тем в этой стране количество детей с ожирением уже достигло 24 млн человек. В Великобритании оно составляет почти четыре с половиной миллиона. Всемирная организация здравоохранения называет подобную ситуацию кризисом в сфере детского здравоохранения, ведь подобные запасы веса быстро приводят детей к болезням сердца, раку и диабету во взрослой жизни.