Стало известно, как видеоигры помогают людям со слабой памятью
Исследование американских ученых показало, что страдающие от старческого слабоумия пациенты могут получить пользу за счет физических нагрузок во время видеоигр. Пожилые люди с умеренными когнитивными нарушениями, которые часто предшествуют старческому слабоумии, за счёт интерактивных видеоигр улучшали исполнительские функции мозга. В частности, им помогали это сделать игры, стимулирующие поездки на велосипеде. Исполнительные функции мозга позволяют человеку использовать многозадачность, принимать решения и воскрешать воспоминания.
«Данные функции подобны работе генерального директора нашего мозга, - подчеркивают авторы исследования. - Они являются ключевыми для того, чтобы в пожилом возрасте сохранять независимость. К примеру, многозадачность позволяет нам готовить одновременно два блюда на плите. С ее помощью мы не забудем, что кипятим воду и при этом также что-то готовим в духовке».
По мнению авторов исследования, комбинация физических и интеллектуальных нагрузок, которые требуются для использования видеоигр, способствует стимуляции мозга. МедикФорум напоминает, что от разных видов старческого слабоумия в России страдает до полутора миллионов человек. Их количество будет постоянно расти вместе с ростом продолжительности жизни населения.
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