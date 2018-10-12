Стало известно, как видеоигры помогают людям со слабой памятью

Физические нагрузки во время видеоигр помогают жертвам старческого слабоумия развивать многозадачность, принимать решения и даже извлекать воспоминания из мозга. К такому выводу пришли исследователи из Union College в Нью-Йорке.Исследование американских ученых показало, что страдающие от старческого слабоумия пациенты могут получить пользу за счет физических нагрузок во время видеоигр. Пожилые люди с умеренными когнитивными нарушениями, которые часто предшествуют старческому слабоумии, за счёт интерактивных видеоигр улучшали исполнительские функции мозга. В частности, им помогали это сделать игры, стимулирующие поездки на велосипеде. Исполнительные функции мозга позволяют человеку использовать многозадачность, принимать решения и воскрешать воспоминания.«Данные функции подобны работе генерального директора нашего мозга, - подчеркивают авторы исследования. - Они являются ключевыми для того, чтобы в пожилом возрасте сохранять независимость. К примеру, многозадачность позволяет нам готовить одновременно два блюда на плите. С ее помощью мы не забудем, что кипятим воду и при этом также что-то готовим в духовке».По мнению авторов исследования, комбинация физических и интеллектуальных нагрузок, которые требуются для использования видеоигр, способствует стимуляции мозга. МедикФорум напоминает, что от разных видов старческого слабоумия в России страдает до полутора миллионов человек. Их количество будет постоянно расти вместе с ростом продолжительности жизни населения.