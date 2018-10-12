Очищающее питание: что и как нужно есть?

Перефразируя известную мысль, можно сказать: чистота спасет мир. И это действительно так. Если будет чистой атмосфера, значит, будут чистыми воздух, вода и почва. Далее — вся растительность планеты, от дикорастущих деревьев и кустарников до овощей, фруктов и зерна, будет экологически чистой. Для их выращивания не пришлось бы использовать ядохимикаты, вредные удобрения. В мясе животных, в рыбе и птице не будет повышенного количества болезнетворных микроорганизмов. МедикФорум собрал советы по очищающему питанию.Как правильно есть, чтобы оздоровить организм?Соответственно, люди не будут отравляться и подвергаться тем разрушительным воздействиям, которые на них оказывает сегодняшние воздух, вода и пища. Организм на долгие годы сохранит молодость и здоровье, а значит, и жизнь человеческая заметно продлится.Это красивая мечта, изменить жизнь в таком масштабе, никому из нас отдельно не под силу — для этого нужно поработать «всем миром». Вот и приходится людям, желающим жить как можно дольше и не отвлекаться на болезни и недомогания, бороться за себя самостоятельно. Кто-то может сказать: «А для чего бороться? Ну, проживу я на пять—десять лет дольше своих однокашников, ну будет у меня колоть не в двух боках, а в одном — мне это как-то фиолетово! » В таком случае этот человек зря прочел мою книгу. Мы-то с вами, мои неутомимые радетели собственного здоровья, будем стремиться не только к тому, чтобы у нас нигде не кололо и не ныло, но чтобы каждый день нас спрашивали окружающие: «Как вам удается так хорошо выглядеть, откуда у вас силы берутся?Неужели вам не бывает тяжело даже после новогоднего застолья или полудневной прогулки по лесу? » А тяжело вам не бывает, потому что за столом вы не объедаетесь — у вас уже и новое меню придумано и давно опробовано, полезное и ничуть не менее разнообразное, чем в старые добрые времена, когда ломоть ветчины или беляш с мясом был для вас пределом мечтаний. И пешие прогулки вас не утомляют, потому что каждое утро вы совершаете пробежку по парку, дышите свежим воздухом, а потом выполняете любимый комплекс гимнастических упражнений. А по выходным — одна мысль об этом приводит в восторг! — баня с березовым веничком и травяными чаями.Какие методики действенны?Вы уже опробовали разные методики по очищению органов, выбрали для себя самые удобные и эффективные и каждый день не устаете радоваться, как же прекрасно и легко вы теперь себя ощущаете. Почему раньше было страшновато или неохота почистить печень, вывести саднящий камешек из почки, освободить кишечник от накопившихся шлаков? Зато теперь любимая профилактика — квасы и уксусы по рецептам Бориса Болотова, праздник для желудка — рисовая диета, а драгоценное лакомство — мороженые ягоды в холодильнике и свежие фрукты в вазочке.