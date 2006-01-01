Какие мужчины рискуют не дожить до 50 лет

Датские ученые из Копенгагенского университета обнаружили связь между ранней смертностью и азооспермией - отсутствием сперматозоидов в семенной жидкости у мужчин. Средняя продолжительность жизни у мужчин с азооспермией составляет всего 48,8 лет, установили исследователи.Влияние бесплодия на продолжительность жизни у представителей сильного пола специалисты обнаружили, проанализировав данные 50 тысяч мужчин, лечившихся в клиниках Дании с 2006 по 2015 годы. В результате ученые заключили, что «фертильность является показателем мужского здоровья в целом». Наиболее тревожным маркером плохого состояния организма и низкой продолжительности жизни является азооспермия, убеждены исследователи. По их мнению, мужчины с таким диагнозом должны проходить полное обследование состояния здоровья.Мужчины, чье здоровье отслеживалось в рамках проекта, были поделены на несколько групп. В первую вошли мужчины с азооспермией, во вторую - мужчины с олигоспермией (сниженная концентрация сперматозоидов) в третью - мужчины с нормальным количеством сперматозоидов в эякуляте, в четвертую – мужчины после, вазэктомии, в пятую - мужчины с другими проблемами фертильности. Выяснилось, что мужчины из первой группы больше остальных склонны к раннему уходу из жизни – они часто умирают, не дожив до 50 лет.«Риск умереть, не дожив до старости, у мужчин с азооспермией вдвое выше, чем у остальных. Чаще всего мужчины с азооспермией умирают от рака или сердечно-сосудистых заболеваний», - констатировали авторы работы.Ученые полагают, что бесплодие связано с высоким риском смертности в силу генетических факторов. Эта проблема требует дальнейших исследований, пояснили они.