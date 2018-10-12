Кому нужно обязательно есть хурму?..
Хурма рекомендуется при расстройстве пищеварения. В ее мякоти содержится вдвое больше пищевых волокон и полезных микроэлементов, чем в яблоках. По словам специалистов, употребление хурмы является хорошим способом наладить работу кишечника.
Также хурма полезна при имеющихся проблемах с сердечно-сосудистой системой. В состав хурмы входят витамины Р и С, которые укрепляют сосуды и помогают стабилизировать давление. Хурма, в частности, особенно нужна в питании людей, страдающих от гипертонии.
Кроме того, в хурме присутствует много антиоксидантов, способствующих продлению молодости кожи, защищающих ее от морщин, а также повышающих иммунитет в организме. Одним из таковых является витамин А, известный своей способностью повышать защиту от рака.
Вдобавок хурма - это эффективное тонизирующее средство, которое помогает быстро справиться с раздражительностью, снимает усталость и повышает работоспособность.
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Добавил kolonka в категорию Разное
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