Кому нужно обязательно есть хурму?..

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Начинается сезон хурмы. В ее плодах есть много свойств, которые полезны для очищения организма: в них много магния, способствующего более интенсивному выведению из человеческого организма токсинов. Кроме того, хурма насыщена калием, кальцием, магнием, фосфором, железом и другими микроэлементами, необходимыми для хорошей и здоровой работы всех систем организма.Хурма рекомендуется при расстройстве пищеварения. В ее мякоти содержится вдвое больше пищевых волокон и полезных микроэлементов, чем в яблоках. По словам специалистов, употребление хурмы является хорошим способом наладить работу кишечника.Также хурма полезна при имеющихся проблемах с сердечно-сосудистой системой. В состав хурмы входят витамины Р и С, которые укрепляют сосуды и помогают стабилизировать давление. Хурма, в частности, особенно нужна в питании людей, страдающих от гипертонии.Кроме того, в хурме присутствует много антиоксидантов, способствующих продлению молодости кожи, защищающих ее от морщин, а также повышающих иммунитет в организме. Одним из таковых является витамин А, известный своей способностью повышать защиту от рака.Вдобавок хурма - это эффективное тонизирующее средство, которое помогает быстро справиться с раздражительностью, снимает усталость и повышает работоспособность.