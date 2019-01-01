Назван простой секрет избавления от лишнего веса

Секретом успешного избавления от лишнего веса является множество перекусов. Находящимся на диете людям необходимо есть небольшие порции более часто, если они хотят похудеть.
Забудьте про три основных приема пищи в день - частые перекусы являются лучшей стратегией в деле избавления от лишнего веса. По мнению главы Национального форума борьбы с ожирением Англии профессора Дэвида Хаслама, идея употребления только завтрака, обеда и ужина себя полностью исчерпала. Вместо этого, желающие сохранить стройность люди, должны употреблять более мелкие порции пищи как можно чаще. Профессор Хаслам подлил масла в огонь споров о том, что является наилучшей стратегией питания: принцип "меньше и чаще" или классические три приема пищи в день.

Ученый утверждает, что здоровые закуски отлично подходят для работающих людей, так как им часто не хватает времени для питания по часам из-за напряженного графика. Но очень важно, чтобы эти перекусы содержали полезные питательные вещества. Когда организм получает частые порции пищи на основе овощей, то его метаболическая система подвергается стабильной стимуляции, а в тело поступает постоянный приток питательных веществ, которые очень важны.

Американская кардиологическая ассоциация предупреждает, что пропуск завтрака повышает риск ожирения, болезней сердца и диабета. Эксперты этой ассоциации призывают людей придерживаться режима трех основных приемов пищи в день, отказываясь от каких-либо перекусов между ними. С этим утверждением согласен и профессор нутриционистики Университета Глазго Майк Лин, который советует не поощрять идею перекусов.

Он подчеркивает, что одной из основных причин эпидемии ожирения последних 40 лет стал отказ от традиционного трехразового питания в семейном кругу и коммерческое продвижение идеи перекусов с помощью фастфуда. Однако профессор Хаслам убеждён, что здоровые закуски на основе свежих фруктов и овощей полезны в деле избавления от лишнего веса и общего укрепления здоровья.
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