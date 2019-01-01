Медики объяснили, почему желательно регулярно есть груши

Налегайте на груши, если не хотите болеть этой осенью.

Эксперты рекомендуют употреблять груши для укрепления иммунной системы. Кроме того, они оздоровляют сердце.

Ученые констатируют, что в грушах содержатся вещества, которые дают мощный эффект, усиливая защитные функции лейкоцитов. Эти кровяные клетки оберегают нас патологического воздействия агентов экзогенного и эндогенного происхождения, и чем лучше и слаженнее они действуют, тем реже мы болеем.

Кроме того, груши насыщены медью, благодаря которой улучшается усвоение других полезных микроэлементов из пищи, например, железа. Еще в грушах много пектина, что положительно влияет на работу почек и печени, стимулирует выведение из организма продуктов переработки, включая токсичные компоненты.

Пектин относится к веществам-волокнам. Именно за счет высокого уровня волокон груши улучшают состояние крови и оказывают укрепляющее действие на сердце и сосуды. Употребление этих фруктов, как свидетельствуют данные экспериментов, помогают уменьшить количество холестерина в крови.

Благодаря своему очищающему свойству и насыщенности волокнами груши также эффективно помогают от переедания и набора лишнего веса, что очень актуальное в холодное время года. Грушу можно есть при диабете и недомоганиях поджелудочной железы, так как фруктовых сахаров в ней меньше, чем в тех же яблоках.

Варенье из груш помогает людям, страдающим циститом и заболеваниями почек, а также эффективно используется как жаропонижающее средство при простуде и средство от кашля.
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