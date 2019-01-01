Медики объяснили, почему желательно регулярно есть груши
Эксперты рекомендуют употреблять груши для укрепления иммунной системы. Кроме того, они оздоровляют сердце.
Ученые констатируют, что в грушах содержатся вещества, которые дают мощный эффект, усиливая защитные функции лейкоцитов. Эти кровяные клетки оберегают нас патологического воздействия агентов экзогенного и эндогенного происхождения, и чем лучше и слаженнее они действуют, тем реже мы болеем.
Кроме того, груши насыщены медью, благодаря которой улучшается усвоение других полезных микроэлементов из пищи, например, железа. Еще в грушах много пектина, что положительно влияет на работу почек и печени, стимулирует выведение из организма продуктов переработки, включая токсичные компоненты.
Пектин относится к веществам-волокнам. Именно за счет высокого уровня волокон груши улучшают состояние крови и оказывают укрепляющее действие на сердце и сосуды. Употребление этих фруктов, как свидетельствуют данные экспериментов, помогают уменьшить количество холестерина в крови.
Благодаря своему очищающему свойству и насыщенности волокнами груши также эффективно помогают от переедания и набора лишнего веса, что очень актуальное в холодное время года. Грушу можно есть при диабете и недомоганиях поджелудочной железы, так как фруктовых сахаров в ней меньше, чем в тех же яблоках.
Варенье из груш помогает людям, страдающим циститом и заболеваниями почек, а также эффективно используется как жаропонижающее средство при простуде и средство от кашля.
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