Назван один из самых полезных напитков для мужского здоровья

Две чашки кофе в день сделают из мужчин отцов.Если мужчина хочет стать отцом, ему следует активней налегать на кофе. Две чашки этого напитка в день более чем в два раза увеличивают вероятность успешного зачатия.Употребляющие в день по две чашки чая или кофе мужчины более чем в два раза чаще добиваются успеха при попытках зачать ребенка со своими партнерами, как показало исследование. Комментируя его результаты, эксперты заявили, что данный эффект объясняется воздействием кофеина на два химических вещества под названием ATP и GTP. Кофеин предотвращает их расщепление, а это способствует сохранению большего количества энергии, доступной для сперматозоидов.Фертильность мужчины традиционно оценивают по двум признакам: количество сперматозоидов и их мобильность. Первый показатель определяет, какое число сперматозоидов содержится в семени, ведь чем их больше, тем выше вероятность оплодотворения. Второй показатель является даже чуть более важным, ведь от скорости передвижения сперматозоидов зависит вероятность их встречи с яйцеклеткой. Чем быстрее сперматозоиды движутся, тем больше у них шансов догнать яйцеклетку и оплодотворить ее, что приведёт к созданию эмбриона и началу полноценной беременности.Для этой самой подвижности сперматозоидам нужна энергия, и исследование показало, что они могут ее получить благодаря употреблению мужчинами напитков с кофеином. Те же самые исследователи выяснили, что если женщины каждый день употребляют алкоголь, то вероятность зачатия у них снижается на 26%.