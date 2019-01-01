Медики рассказали, какие продукты продлевают молодость

Эти рекомендации особо полезны для женщин.Специалисты отмечают, что моложавость женщины в большой степени зависит от уровня гормона эстрогена. Они рекомендуют употреблять в пищу продукты, которые помогают нормализовать гормональное здоровье и начать лучше выглядеть.Дефицит эстрогена в женском организме может сигналить о себе депрессивными состояниями, увеличением массы тела, снижением сексуального влечения. Что помогает защититься от такого дефицита?Одним из таких продуктов – помощников являются семена льна, которые специалисты советуют добавлять в разные блюда. Этот продукт богат омега-3 кислотами, которые помогают предотвратить старение кожи: защищают от красноты и раздражения, придают свежий вид.Другой продукт молодости – семечки. В подсолнечных семенах содержится много витамина Е, действующего на организм как антиоксидант, предотвращающий фотостарение кожи. Кроме того женщинам нужно обязательно есть абрикосы, которые выгодно отличаются от других фруктов количеством эстрогена.Хотите хорошо выглядеть – полюбите петрушку. Она эффективно контролирует работу сальных желез и является отличной профилактикой акне, в том числе гормонального происхождения. Ученые в шутку называют петрушку «повелительницей гормона эстрогена»: употребление этой зелени помогает не только хорошо выглядеть, но и переживать ПМС без стресса и болей.Еще один источник эстрогена – бобовые. В их состав входят биофлавониды, которые являются фитоэстрогенами. Кроме того, в бобовых много белка и триптофана – элемента, способствующего выработке гормона серотонина, который помогает справиться с бессонницей и депрессией.Про шоколад говорят, что он приводит к появлению прыщей. Миф! Шоколад содержит флавонол, который как раз поддерживает здоровое состояние кожи.Также омолаживают кожу отруби, причем пшеничные отруби отличаются высоким содержанием не только растительных эстрогенов, но и клетчатки, пищевых волокон, полезных при сбросе веса.