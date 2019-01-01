Побочным эффектом лекарства от экземы стало лечение облысения

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У лысой девочки начали расти волосы.Может ли лекарство от экземы быть эффективным средством борьбы с облысением? 13-летняя девочка с алопецией продемонстрировала удивительный рост волос всего через несколько месяцев после приёма таблеток, имеющихся в широком доступе.Жертвы алопеции получили надежду на избавление от неприятного расстройства после того, как лекарство от экземы восстановило рост волос у девочки подросткового возраста. 13-летняя пациентка, чье имя не называется, страдала от тотальной алопеции, то есть полного облысения.У девочки также имелась экзема. Однако после приёма в течение нескольких месяцев таблеток дупилумаба, которые продаются в некоторых аптеках под брендом дупиксент, девочка продемонстрировала значительный рост волос.Данный препарат одобрен для лечения экземы со степенью от умеренной до тяжелой или атопического дерматита.Проводившие исследование ученые из Центрального госпиталя Массачусетса в США выразили свое приятное удивление в связи с достигнутыми результатами. Они подчеркивают, что у этой пациентки волосы на коже головы не росли с двухлетнего возраста, и врачи к настоящему времени перепробовали самые разные методики лечения алопеции, но ни одна из них не сработала.На сегодняшний момент это первое подтверждение возможности восстановления роста волос с помощью дупилумаба у пациентки, имевшей аллопецию.При этом исследователи подчеркивают, что помимо алопеция у девочки также наблюдалась резистентная к различным средствам лечения экзема, которая впервые проявила себя в 7 месяцев.Она получала лечение преднизолоном и метотрексатом - лекарствами, которые подавляют избыточно активную иммунную систему, вызывающую вспышки экземы. Однако в данном случае эффект от приема этих лекарств был очень ограниченным. При этом они не стимулировали повторный рост волос, так что лечение прекратили.