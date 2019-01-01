Побочным эффектом лекарства от экземы стало лечение облысения
Может ли лекарство от экземы быть эффективным средством борьбы с облысением? 13-летняя девочка с алопецией продемонстрировала удивительный рост волос всего через несколько месяцев после приёма таблеток, имеющихся в широком доступе.
Жертвы алопеции получили надежду на избавление от неприятного расстройства после того, как лекарство от экземы восстановило рост волос у девочки подросткового возраста. 13-летняя пациентка, чье имя не называется, страдала от тотальной алопеции, то есть полного облысения.
У девочки также имелась экзема. Однако после приёма в течение нескольких месяцев таблеток дупилумаба, которые продаются в некоторых аптеках под брендом дупиксент, девочка продемонстрировала значительный рост волос.
Данный препарат одобрен для лечения экземы со степенью от умеренной до тяжелой или атопического дерматита.
Проводившие исследование ученые из Центрального госпиталя Массачусетса в США выразили свое приятное удивление в связи с достигнутыми результатами. Они подчеркивают, что у этой пациентки волосы на коже головы не росли с двухлетнего возраста, и врачи к настоящему времени перепробовали самые разные методики лечения алопеции, но ни одна из них не сработала.
На сегодняшний момент это первое подтверждение возможности восстановления роста волос с помощью дупилумаба у пациентки, имевшей аллопецию.
При этом исследователи подчеркивают, что помимо алопеция у девочки также наблюдалась резистентная к различным средствам лечения экзема, которая впервые проявила себя в 7 месяцев.
Она получала лечение преднизолоном и метотрексатом - лекарствами, которые подавляют избыточно активную иммунную систему, вызывающую вспышки экземы. Однако в данном случае эффект от приема этих лекарств был очень ограниченным. При этом они не стимулировали повторный рост волос, так что лечение прекратили.
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Добавил kruzka в категорию Онкология
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