Простой продукт для защиты от инсульта
Куриные яйца являются великолепным источником белков, витаминов, фосфолипидов, каротиноидов, необходимых организму. Согласно резюме китайских ученых, употребление яиц защищает сердечно-сосудистую систему человека, - об этом говорят данные девятилетнего исследования с участием более 400 тысяч человек. Оказалось, что даже одно съеденное яйцо в сутки существенно защищает сердце и сосуды от возможных проблем.
В частности, выяснилось, «при однократном употреблении опасность возникновения геморрагического инсульта снижалась на 25% и почти на 30% уменьшалась вероятность летального исхода по этой же причине».
Также ученые установили, что яйца дают эффект защиты от ишемической болезни, а также от ранней смерти из-за кардиоваскулярных заболеваний.
При этом врачи заметили: до 12 штук яиц в неделю не принесут никакого вреда здоровью человека.
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