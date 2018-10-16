Найден простой способ нормализации давления

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Питание и физические нагрузки способны побороть гипертонию.Люди с высоким артериальным давлением, которые принимают таблетки по назначению врача, вполне способны самостоятельно нормализовать его за достаточно короткий срок, - к такому заключению в результате своего исследования пришли ученые из университета Северной Каролины (США).Их эксперимент показал, что улучшить показатели артериального давления при соблюдении нужных условий можно в течение 16 недель.Самой эффективной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний является соблюдение ключевых принципов здорового образа жизни - правильного питания и в совокупности с ним физической нагрузки. Данная формула стала результатом цикла экспериментов с участием 129 человек в возрасте от 40 до 80 лет, страдавших от ожирения и артериальной гипертензии, половина из которых принимала лекарства от повышенного давления.Добровольцы были поделены на три группы. В первой группе участники должны были изменить в лучшую сторону не только свой рацион питания, но и физическую активность. Эти волонтеры, в частности, сократили потребление красного мяса, соли и углеводов, а также начали употреблять больше овощей, фруктов и нежирных молочных продуктов, а также стали регулярно выполнять физические упражнения. Во второй группе изменения коснулись только рациона, в третьей участники продолжали вести привычный образ жизни. Лекарства в период эксперимента участниками не употреблялись.Результат этих опытов оказался следующим. В группе, где люди скорректировали свое питание и объем физической активности, спустя 16 недель были зафиксированы не только успешное похудение, но и снижение давления в среднем на 10-16 пунктов. Во второй добровольцы тоже добились позитивных сдвигов, но далеко не столь значительных, а в третьей группе изменений не произошло совсем.