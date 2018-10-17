Ученые назвали самые опасные молочные продукты

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Специалисты давно спорят о пользе и вреде молочных продуктов.Ученые выяснили, что молочные продукты лучше выбросить из своего рациона.Некоторые ученые выступают за присутствие "молочки" в нашем рационе, многие исследования говорят о том, что ее лучше перестать употреблять в любом виде.МолокоУченые давно доказали, что молоко не является источником кальция, который будет укреплять наши кости. Исследователи выяснили, что люди, выпивавшие в сутки более трех стаканов молока, вдвое чаще страдали от переломов, чем остальные. На самом деле молочный сахар, лактоза, провоцирует раннее старение организма.СырВ сыре преобладают насыщенные жиры, способствующие развитию сердечнососудистых заболеваний, закупорке артерий, ожирению и увеличению уровня холестерина. К тому же, в сыре присутствует просто невероятное количество соли. Лакомясь сыром следует помнить, что соль вымывает из организма кальций. По мнению диетологов, самым вредным стоит считать плавленый сыр, для изготовления которого используется низкосортное или пришедшее в негодность сырье.КефирВ процессе брожения в кефире образуется этиловый спирт. Попадая в желудок этот продукт продолжает бродить, а, значит, и процент алкоголя в нем возрастает. К примеру, если ребенок выпьет за день 600 граммов кефира с содержанием спирта около 0,7%, то его организм получит дозу алкоголя эквивалентную 10 граммам водки. Это может обернуться тем, что во взрослом возрасте ребенок захочет употреблять алкоголь, сам того не осознавая. Если пересчитать это количество соответственно детскому весу, то усвоенный спирт окажется равен 430 граммам водки, употребленных взрослым человеком.