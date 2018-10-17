Врачи подсказали, какой десерт желательно есть каждый день

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Ученые рассказали о пользе ежедневной порции мороженого.Мороженое - это один из наиболее полулярных и любимых десертов людей всех возрастов.В ходе проведения опытов эксперты задействовали добровольцев, которые регулярно ели мороженое на завтрак, а затем выполняли тестовые задания.Научные работники реализовали уникальный в своем роде эксперимент, итог которого позволил врачам зафиксировать интересную закономерность.Оказалось, что регулярное употребление мороженого по утрам способствует развитию умственных способностей у людей.По словам ученых, данный продукт стимулирует активную деятельность головного мозга, улучшая интеллект. Такой вывод сделали ученые из клинического центра, расположенного в Японии. Инициаторы исследований из Университета Керин сообщили, что съедая мороженное утром, человек существенно увеличивает собственную мозговую активность.Медики утверждают, что в процессе осуществления испытаний им не удалось выяснить причину, из-за которой мороженое оказывает такое влияние на центральный отдел нервной системы человека. Японские специалисты заявили, что активность головного мозга возрастает после того, как люди съедают мороженое.В ходе проведения опытов эксперты задействовали добровольцев, которые регулярно ели мороженое на завтрак, а затем выполняли тестовые задания, определяющие степень их мозговой активности.