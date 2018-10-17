Офтальмологи назвали продукты, восстанавливающие зрение

Здоровое питание необходимо всему организму.В современном мире становится все более популярным тренд здорового питания. Все большее количество людей следит за своей фигурой и здоровьем. И если вас интересует самочувствие ваших глаз, здоровое питание может помочь вам сохранить их в тонусе, и снизить риск ухудшения зрения.Для этого нужно есть три продукта.Во-первых – шпинат. Данная зелень обладает множеством полезных для органов зрения веществ. В том числе – лютеин, сохраняющий остроту зрения на высоком уровне. Также шпинат препятствует развитию такой патологии, как дегенерация сетчатки, и поддерживает хрусталик глаза в тонусе. Стоит знать, что лучше всего употреблять молодые листья шпината, так как в них наименьшее количество щавелевой кислоты, излишнее употребление которой чревато развитием подагры.Во-вторых, всем известная черника. Конечно, скорее всего есть ее вы сможете только летом, так как именно тогда сезон на эту ягоду, но стоит запастись за этот период витаминами и веществами, полезными для глаз. Эта ягода помогает глазам вырабатывать пигмент, с помощью которого органы зрения различают цвета и оттенки. Также она хороша в профилактике различных серьезных заболеваний.В-третьих, тыква. Как и морковь, она содержит бета-каротин, полезный для здоровья глаз. Она также содержит лютеин и зеаксантин, отвечающие за нормальное состояние сетчатки. Употреблять продукты, содержащие данные витамины, стоит ежедневно, так как без них сетчатка ослабевает, острота зрения снижается, и могут начаться достаточно серьезные заболевания.Здоровое питание необходимо всему организму. Важно поддерживать его баланс, так как дефициты могут привести не только к очевидным проблемам со здоровьем, но и к общей слабости и даже снижению настроения. Важно включать в рацион продукты всех типов.