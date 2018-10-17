Врачи назвали эффективные продукты для профилактики тромбофлебита

Если у тебя проблемы с кровью - ты нездоров. И впоследствии начнутся проблемы с сосудами, образование тромбов, может дойти даже до инсультов. В общем, кровь - это очень важно. На нее влияет весь наш образ жизни: подвижность, рацион. Есть и хорошие новости: с помощью специальных продуктов можно улучшить свертываемость крови или, наоборот, ухудшить её и защититься от тромбоза.Помимо продуктов, которые разжижают кровь, есть те, которые ее загущают, улучшают свертываемость. В некоторых случаях (например при ранениях) это полезно. Надо сказать, что у многих продуктов сгущающее действие выражено довольно слабо и здоровый человек, у которого нет проблемы «густой крови», может даже не заметить эффект от их употребления. Но это не значит, что этого эффекта нет.Если вы знаете о проблемах с вязкостью крови, угрозе тромбофлебита и прочих неприятных заболеваниях, стоит аккуратно употреблять в пищу следующие продукты:Гречневая крупа;Животные жиры: сало, сливочное масло, жирные молочные продукты;Внутренности, особенно говяжья печень, а также мозги, почки;Бананы;Грецкие орехи;Шиповник;Рябина;Зеленые овощи;Крапива;Тысячелистник;Зверобой;Дубовая кора;Кора калины;Кукурузные рыльца.Все эти продукты содержат витамин К, который повышает свертываемость крови.Общие рекомендацииПри густой крови важен не только отказ от конкретных способствующих свертываемости крови продуктов. В целом надо пересмотреть свой подход к питанию. Ограничить сладкое, выпечку, жирное и острое. Есть больше овощей и фруктов, пить больше чистой негазированной воды. Простые рекомендации, которые мы слышим чуть ли не каждый день, но вот выполняем ли…