Врачи назвали эффективные продукты для профилактики тромбофлебита

Если у тебя проблемы с кровью - ты нездоров. И впоследствии начнутся проблемы с сосудами, образование тромбов, может дойти даже до инсультов. В общем, кровь - это очень важно. На нее влияет весь наш образ жизни: подвижность, рацион. Есть и хорошие новости: с помощью специальных продуктов можно улучшить свертываемость крови или, наоборот, ухудшить её и защититься от тромбоза.

Помимо продуктов, которые разжижают кровь, есть те, которые ее загущают, улучшают свертываемость. В некоторых случаях (например при ранениях) это полезно. Надо сказать, что у многих продуктов сгущающее действие выражено довольно слабо и здоровый человек, у которого нет проблемы «густой крови», может даже не заметить эффект от их употребления. Но это не значит, что этого эффекта нет.

Если вы знаете о проблемах с вязкостью крови, угрозе тромбофлебита и прочих неприятных заболеваниях, стоит аккуратно употреблять в пищу следующие продукты:

Гречневая крупа;
Животные жиры: сало, сливочное масло, жирные молочные продукты;
Внутренности, особенно говяжья печень, а также мозги, почки;
Бананы;
Грецкие орехи;
Шиповник;
Рябина;
Зеленые овощи;
Крапива;
Тысячелистник;
Зверобой;
Дубовая кора;
Кора калины;
Кукурузные рыльца.
Все эти продукты содержат витамин К, который повышает свертываемость крови.

Общие рекомендации
При густой крови важен не только отказ от конкретных способствующих свертываемости крови продуктов. В целом надо пересмотреть свой подход к питанию. Ограничить сладкое, выпечку, жирное и острое. Есть больше овощей и фруктов, пить больше чистой негазированной воды. Простые рекомендации, которые мы слышим чуть ли не каждый день, но вот выполняем ли…
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