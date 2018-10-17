Врачи назвали эффективные продукты для профилактики тромбофлебита
Помимо продуктов, которые разжижают кровь, есть те, которые ее загущают, улучшают свертываемость. В некоторых случаях (например при ранениях) это полезно. Надо сказать, что у многих продуктов сгущающее действие выражено довольно слабо и здоровый человек, у которого нет проблемы «густой крови», может даже не заметить эффект от их употребления. Но это не значит, что этого эффекта нет.
Если вы знаете о проблемах с вязкостью крови, угрозе тромбофлебита и прочих неприятных заболеваниях, стоит аккуратно употреблять в пищу следующие продукты:
Гречневая крупа;
Животные жиры: сало, сливочное масло, жирные молочные продукты;
Внутренности, особенно говяжья печень, а также мозги, почки;
Бананы;
Грецкие орехи;
Шиповник;
Рябина;
Зеленые овощи;
Крапива;
Тысячелистник;
Зверобой;
Дубовая кора;
Кора калины;
Кукурузные рыльца.
Все эти продукты содержат витамин К, который повышает свертываемость крови.
Общие рекомендации
При густой крови важен не только отказ от конкретных способствующих свертываемости крови продуктов. В целом надо пересмотреть свой подход к питанию. Ограничить сладкое, выпечку, жирное и острое. Есть больше овощей и фруктов, пить больше чистой негазированной воды. Простые рекомендации, которые мы слышим чуть ли не каждый день, но вот выполняем ли…
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил stulout в категорию Кардиология
Добавить комментарий