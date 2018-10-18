Лучший доступный напиток против диабета

Исследователи из Женевы заявили о том, что употребление черного чая является действенной профилактикой диабета второго типа.Швейцарские ученые, входящие в исследовательскую группу Data Mining International, смогли убедиться в способности черного чая снижать риск развития диабета 2 типа. Предварительно ими были проанализированы данные о жителях 50 стран. Эти данные касались образа жизни (пищевых привычек) и заболеваемости диабетом.По словам специалистов, употребление зеленого и белого чая также связано с профилактическим действием в отношении сахарного диабета, однако черный чай значительно превосходит их. Возможно, это как-то связано с процессом ферментации, допускают ученые. Какими именно механизмами обусловлен эффект чая на диабетиков они пока ответить не могут.Известно, что черный чай хорошо помогает худеть. Согласно данным, опубликованным в European Journal of Nutrition, этот напиток специфическим образом влияет на кишечную микрофлору. Употребление черного чая стимулирует рост бактерий, благодаря которым организм не накапливает жир.