Врачи рассказали, как избавиться от похмелья через медитацию

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Для решения проблемы похмелья достаточно медитировать 11 минут.Ученые из Сиднея дали доступные рекомендации о том, как побороть мучительное похмелье. Лучшим способом для этого, как выяснилось, является медитация.Всего 11 минут медитации могут спасти от сильного похмелья, сообщил специалист и мастер йоги Рори Кинселл. Он отметил, что выздоровлению человека в таком состоянии мешает чувство вины, - поэтому для спасения необходимо «перезапустить» сознание. Для решения проблемы понадобится всего 11 минут: все это время эксперт советует читать мантру.«Медитация помогает организму лучше восстанавливаться после алкогольной передозировки. Нужно полностью расслабиться и читать специальную мантру, это поможет победить последствия постинтоксикационного состояния», - сказал Рори Кинселл.Иные методы, которые также помогают справиться с состоянием похмелья, включают в себя употребление большого количества воды, травяных чаев с добавкой имбиря, способствующего уменьшению тошноты. Также может пригодиться сок фруктов и ягод, - главное, не слишком кислых, чтобы не раздражать желудок. Специалисты советуют пить сок груши, ананаса.Кроме того, стимулировать печень для активной работы по детоксикации организма эффективно помогает огуречный рассол, - об этом сообщила диетолог Кассандра Барнс. Еще важно есть питательную пищу, помогающую нормализовать кислотность в организме, - вареные яйца, овсянку, куриный суп с лапшой.