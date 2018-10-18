Назван прибор, спасающий от старческого слабоумия

Слуховой аппарат влияет на когнитивную активность.Впечатляющие результаты исследования показывают, что эти методы лечения замедляют скорость возрастной потери интеллекта на 75%.Традиционно принято считать, что старческое слабоумие неизлечимо, и нет никаких лекарств, которые могли бы замедлить развитие этого тяжелого заболевания. Все существующие ныне препараты направленные лишь на смягчение симптомов болезни, приводит своих жертв к смерти за несколько лет.Однако, теперь ученые выяснили, что использование слуховых аппаратов или проведения хирургической операции в ходе лечения катаракты может предотвратить деменцию. Оба эти разновидности лечения замедляют процесс снижения когнитивной деятельности мозга на 75%. Когнитивная деятельность затрагивает память и процессы мышления, наука доказала, что она начинает затухать, если человек теряет слух или зрение.Однако, сразу два масштабных исследования ученых из Университета Манчестера показали, что процесс снижения когнитивной деятельности можно остановить за счет хирургического лечения катаракты и активного использования слуховых аппаратов.Авторы исследования называют полученные результаты впечатляющими, поскольку человечеству крайне необходимы эффективные инструменты противостояния старческом слабоумию. Количество больных ежегодно в разных странах мира увеличивается, что связано с ростом продолжительности жизни.Человек нуждается в получении постоянной информации с помощью ушей и глаз. Если качество и количество этой информации сокращается, что наблюдается у жертв катаракты и глухоты, то процесс возрастной потери интеллектуальных навыков активизируется. А вот восстановление слуха и зрения позволяет сохранять физическую и социальную активность человека, защищает ее от старческого слабоумия.