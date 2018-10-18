Медики рассказали, как распознать у себя диабет второго типа

Различают два основных типа сахарного диабета.Слабость, утомляемость, покалывание в кончиках пальцев, постоянное чувство голода, мучительная жажда - одни из ярких симптомов сахарного диабета II типа.В переводе с греческого диабет значит «истечение», а сахарный диабет буквально переводится как «теряющий сахар». Сахарный диабет - состояние, при котором организм не может нормально производить или усваивать гормон поджелудочной железы. В результате сахар не усваивается и вместо того, чтобы проникать в клетки, постоянно находится в крови и выделяется с мочой.Два типаПервый тип связан с генетической предрасположенностью к диабету. Иммунная система разрушает инсулиновые клетки поджелудочной железы, и человек нуждается в инъекциях инсулина всю жизнь. При этом можно поддерживать нормальное качество жизни, контролировать болезнь и дожить до старости.При втором типе диабета в большинстве случаев человек не подозревает, что уже болен, так как диабет возникает практически бессимптомно. Болезнь развивается постепенно, потому что инсулин не отсутствует полностью, но его недостаточно для потребностей организма.Диабет этого типа может проявляться частыми инфекциями, особенно мочевыводящих путей, возможна жажда, зуд кожи, снижение остроты зрения. Похудание бывает не так часто, а у полных людей (которых при этом типе диабета очень много) его можно и не заметить. При втором типе диабета в первую очередь назначается диета.Если диеты недостаточно, то прибегают к сахаропонижающим таблеткам, возможна также инсулинотерапия. Обычно сахарным диабетом I типа заболевают в возрасте до 30 лет, II типа - после 40 лет. Сахарный диабет II типа встречается значительно чаще, составляя в настоящее время около 90% от всего диабета.Диабет как фоновое заболевание может стать катализатором развития гипертонии, слепоты, гангрены, почечной недостаточности. Поэтому очень важно предупредить это хроническое неинфекционное заболевание, которое грозит перерасти в мире в настоящую эпидемию.СимптомыЧеловек, у которого уже запустился процесс развития диабета, отмечает один или несколько следующих симптомов:- сухость во рту;- жажду;- повышенное мочеотделение;- похудание;- слабость;- снижение трудоспособности;- повышенный аппетит;- кожный зуд;- зуд в промежности.Часто наблюдаются головная боль, нарушение сна, раздражительность, боль в области сердца, в икроножных мышцах. В группе риска находятся беременные.В период вынашивания ребенка женщина испытывает сильную функциональную нагрузку, которой подвергаются все органы и системы организма.В этот период могут обостриться хронические заболевания или сформироваться новые патологические процессы, в том числе гестационный сахарный диабет (или сахарный диабет беременных).Виноваты самиПри втором типе диабета значительную роль играет наличие избыточного веса. При ожирении нарушается обмен веществ и снижается чувствительность клеток к инсулину. Наступает приобретенная инсулинорезистентность.Еще здоровая поджелудочная железа получает от клеток сигнал о том, что им не хватает глюкозы, и начинает усиленно работать. Выброс больших доз инсулина вызывает чувство голода, которое заставляет есть еще больше.Из-за чего масса тела, а с ней и нечувствительность клеток к инсулину растут как на дрожжах. А перегруженная поджелудочная железа постепенно разрушается. Свой вклад в разрушение поджелудочной железы вносит и атеросклероз сосудов, возникающий при ожирении.В том числе и тех, что питают поджелудочную железу. А она, в свою очередь, теряет способность производить инсулин вовремя и в достаточном количестве. В здоровом организме инсулин начинает вырабатываться практически сразу после того, как в кровь из кишечника поступает глюкоза.А вот при диабете второго типа поджелудочная железа начинает «тормозить» и посылать инсулин слишком поздно, да еще и в количестве, недостаточном для переработки всей поступившей с едой глюкозы. Из-за этого растет уровень сахара в крови, но клетки организма все равно энергии не получают.ДиагностикаДиагноз «диабет» ставится на основании анализа крови на содержание глюкозы. Нормой является 3,3-5,5 ммоль/л натощак. После еды уровень сахара в крови у человека без сахарного диабета может повышаться до 7,8 ммоль/л.Предупредить болезньЗащититься от диабета второго типа просто:- сократите количество высококалорийной пищи в рационе: откажитесь в основном от фастфуда и переработанных продуктов;- следите за массой тела: понять, нормальный ли у вас вес, можно, посчитав индекс массы тела;- регулярно двигайтесь: Всемирная организация здравоохранения рекомендует не менее получаса умеренной физической нагрузки в день.