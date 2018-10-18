Польза и вред красной икры

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Красная икра — это не только настоящий деликатес, но и неимоверно полезный продукт. Не многие знают, какие именно положительные качества есть в красной икре, а уж тем более не подозревают о вреде.Состав красной икрыИкра лососёвых рыб бывает нескольких видов, в зависимости от рыбы, из которой её извлекли. Например, икра кеты, горбуши, форели, нерки или кижуча. Давным давно такой продукт считали деликатесом, но сейчас купить красную икру не представляет никакой проблемы — достаточно заглянуть в специализированный магазин или обычный супермаркет. Великое разнообразие яиц лососёвых поможет найти именно то, что нужно вам.Польза красной икры, разумеется, определяется её составом. В этом блюде содержится немало полезных витаминов и минералов. Так, в ней можно найти железо, калий, фолиевую кислоту, витамины А, D, Е. В больших количествах в икре представлены полиненасыщенные жирные кислоты. Это отлично сказывается на состоянии здоровья человека, влияет на обмен веществ, укрепляет кости, зрительную и иммунную системы, является отличной профилактикой атеросклероза и многое другое. Подробнее о пользе красной икры читайте ниже.Польза красной икрыПольза продукта несомненна, считают эксперты. Ведь красная икра — это яйца рыб, в которых есть все необходимые элементы.Во-первых, икра полезна в качестве профилактики рахита. Это определяется наличием витамина D в составе деликатеса. Довольно часто люди сталкиваются с недостатком антирахитичного фактора, поэтому полезно есть красную икру. Также этот витамин в избытке находится в рыбьем жире, но кто из нас его любит? Гораздо приятнее есть бутерброд с деликатесом!Во-вторых, продукт отлично сказывается на мужском здоровье. Если есть её регулярно, то потенция будет в разы лучше. Всё дело в пользе икры на репродуктивные функции и выработку половых гормонов.В-третьих, в икре лососевых рыб много лецитина, который положительно сказывается на нервной системе, улучшает активность головного мозга. Польза заключается в наличие полиненасыщенных жирных кислот.В-четвёртых, красная икра — отличный источник натурального белка. Ведь это настоящее рыбье яйцо, богатое всеми жизненно важными компонентами в концентрированном виде, которые в малых дозах обеспечивают полноценное развитие зародыша и нормальную жизнедеятельность взрослого человека.В-пятых, красная икра будет помощником иммунной системы человека. Всё дело в том, что в ней содержатся витамины A, B, C, D и E, а также таких минеральных соединений. К ним относятся магний, цинк, калий и сера. Без них организм слабеет, это грозит слабостью, вялостью и уязвимостью перед простудами и вирусами.В-шестых, оказывается польза и на сердечно-сосудистую систему. Благодаря этому можно увеличить уровень гемоглобина в крови. Также в икре есть немало натрия, что способен расширять сосуды, улучшать кровообращение, нормализовать давление. Это станет отличной профилактикой атеросклероза и скопления тромбов. Немало пользы заключено и в калии, который есть в красной икре. Он помогает укрепить стенки сосудов, положительно воздействует на кроветворение.В-седьмых, в красной икре в избытке содержится кальций, что выгодно выделяет её на фоне всех морепродуктов. Благодаря потреблению этого деликатеса улучшается крепость костной ткани, что предотвращает заболевания опорно-двигательного аппарата.В-восьмых, красная икра несёт пользу для нервной системы и клеточных мембран. Кроме того, в ней есть польза для зрения. Помимо этого, красная икра полезна для кожи.И наконец, что крайне важно — благодаря деликатесу можно предотвратить развитие раковых клеток. Дело в лизине, который входит в состав продукта. Он полезен для профилактики онкологических заболеваний, отлично сказывается на здоровье уже больных раком людей.Вред красной икрыОднако есть и вред, который несёт за собой употребление красной икры. Хотя негативные свойства проявляются крайне редко, они всё же есть, и об этом нужно знать каждому человеку.Например, в красной икре содержится немало солей, которые в большом количестве могут задерживать воду в организме. В этом и заключается вред: за счёт задержки жидкостей возникают нарушения функционирования почек и процессов обмена веществ.Также в красной икре немало калорий, что тоже несёт определённый вред для здоровья. Людям с ожирением и тем, кто худеет, лучше не употреблять продукт в большом количестве. Особенно в сочетании с маслом и хлебом. Переваривать такую пищу организму бывает нелегко.Кроме того, икра всасывает вредные вещества, которые содержатся в воде. А там может быть в больших количествах ртуть и другие токсичные элементы, которые при попадании в организм негативно влияют на здоровье.Также нужно знать, что красная икра плохого качества приносит здоровью вред. Продукт должен пройти долгий и тщательный процесс обработки прежде чем оказаться на столе у человека. Но далеко не каждый производитель относится к своему делу доброкачественно. Довольно часть в некачественной икре содержится уротропин — опасный консервант, или формальдегид — клеточный яд.Нужно понимать, что красная икра — это полезный ингредиент любого стола, но необходимо подходить к выбору продукта тщательно, чтобы он не нанёс вам вред.