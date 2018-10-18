Названы лучшие диетические каши

Эти каши отлично подходят для похудения.Хотя в кашах много углеводов, это совсем не тоже самое, что питаться пирожными – каши низкокалорийны, очень полезны и помогают надолго получить запас энергии.Прежде всего, обратите внимание на гречневую кашу. Она богата белками, но при этом обладает низким гликемическим индексом и содержит мало калорий – всего 80-120 на сто грамм готовой каши. При это гречка обеспечит организм белками, углеводами, ненасыщенными жирными кислотами, витаминами группы В, поможет очистить организм, наладить пищеварение. А самое главное – это идеальный гарнир, который подходит к любому блюду.С перловкой стоит быть осторожнее – эта полезная каша обладает мочегонными свойствами и поэтому слишком увлекаться ею не стоит. Но зато перловка является прекрасным источником пищевых волокон и долгих углеводов, а также поможет нормализовать гормональный фон и ускорить обмен веществ.Если вы начинаете свой день с овсянки, то ваша пищеварительная система должна быть благодарна, ведь трудно найти более приятный для нее продукт. В овсянке много пищевых волокон, благотворно влияющих на пищеварение. Она богата витаминами, минералами и надолго дарит чувство сытости.Эти три самых полезных диетических каши «работают» только в том случае, если вы используете цельные злаки. Заваривая кашу быстрого приготовления будьте готовы к тому, что получите много углеводов, но довольно мало пользы. Пять минут, сэкономленные на приготовлении, лишают вас львиной пользы, которую вы рассчитывали получить от порции каши.Поэтому, чтобы получить от каш всю пользу, нужно готовить их самостоятельно. Ведь это занимает совсем немного времени – за приготовлением каши почти не нужно следить.