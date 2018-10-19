Спорт поможет справиться со стрессом
Современные исследования четко дают понять, что физические упражнения уменьшают стресс и беспокойство. Как это происходит? Дело в том, что во время занятий спортом в организме человека вырабатывается гормон серотонин, его ещё называют «гормоном счастья». Именно он отвечает за хорошее настроение после тренировок.
Как ни странно, но физические упражнения помогают расслабиться. Опытные атлеты говорят в таких случаях о послетренировочной эйфории.
Кроме того, занятия спортом заставляют гордится собой: вместо отдыха на диване за просмотром телевизора человек дошёл до зала и потренировался. В такие моменты каждый чувствует себя молодцом и он уверен, что в силах справится с любыми сложностями. Это немаловажный пункт для достижения уверенности в себе.
Ещё один плюс от таких упражнений - это улучшение качества тела. Регулярные тренировки укрепляют мышцы и держат в тонусе все тело. Смотря в зеркало, человек будет доволен тем, как он выглядит, а это важная составляющая профилактики стресса.
Наконец, исследования показывают, что тренировки в умеренных количествах и в правильное время суток, помогают улучшить сон. Качественный отдых ночью позволяет контролировать эмоции и, следовательно, это ещё одно доказательство того, что физические упражнения помогают снизить стресс.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил sigivigi в категорию Психиатрия
Добавить комментарий