Эксперты рассказали о плюсах жирного сыра

Не стоит изводить себя диетой.

Новое исследование, которое провели ученые, доказывает, что жирный сыр может снизить уровень холестерина скорее, чем любые другие молочные продукты.

Поэтому не стоит изводить себя диетой с практически обезжиренными сырами.

Так, ученым удалось выяснить, что употребление в пищу классических сортов сыра с высоким содержанием жира, вопреки распространённому мнению, не увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний или общей смертности у пожилых людей, а, напротив, снижает его, также понижая уровень холестерина.
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