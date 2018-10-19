Кардиологи назвали один из самых полезных продуктов для сердца

Простой продукт для защиты от инсульта.Богатая палитра питательных веществ, содержащихся в куриных яйцах, предотвращает возникновение инсульта, заявили ученые. Они рассказали, какое количество яиц может присутствовать в рационе питания для эффективной поддержки здоровью в сезон болезней.Куриные яйца являются великолепным источником белков, витаминов, фосфолипидов, каротиноидов, необходимых организму. Согласно резюме китайских ученых, употребление яиц защищает сердечно-сосудистую систему человека, - об этом говорят данные девятилетнего исследования с участием более 400 тысяч человек. Оказалось, что даже одно съеденное яйцо в сутки существенно защищает сердце и сосуды от возможных проблем.В частности, выяснилось, «при однократном употреблении опасность возникновения геморрагического инсульта снижалась на 25% и почти на 30% уменьшалась вероятность летального исхода по этой же причине».Также ученые установили, что яйца дают эффект защиты от ишемической болезни, а также от ранней смерти из-за кардиоваскулярных заболеваний.При этом врачи заметили: до 12 штук яиц в неделю не принесут никакого вреда здоровью человека.