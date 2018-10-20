Врачи объяснили, почему желательно регулярно есть апельсины

Цитрусовые фрукты помогают предотвратить рак.Американские ученые доказали, что цитрусовые фрукты помогают снизить риск развития рака пищевода, рта, гортани, глотки и желудка на 40-50 процентов.Цитрусовые фрукты, такие как апельсины, лимоны и грейпфруты, хорошо известны своим высоким содержанием витамина С, который эффективно поддерживает иммунную систему, помогая бороться с инфекциями. Однако цитрусовые также хорошо защищают от таких болезней, как сердечные заболевания, деменция и даже рак. По словам диетологов Сары Брюер и Джульетты Келлоу, каждый день нужно употреблять хоты бы по одному цитрусовому фрукту.Исследования показали, что люди, которые имели наибольшее количество цитрусовых в своем рационе, снизили риск развития онкологического заболевания на 40-50 процентов. Данные результаты доказали, что цитрусовые фрукты отлично помогают предотвратить рак и жить дольше.