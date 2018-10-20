Стоматологи рассказали, какой фрукт может защитить зубы от кариеса

Медики назвали самый полезный продукт для здоровья зубов.Естественное соединение, найденное в винограде, может укреплять зубы и повышать прочность пломб, тем самым защищая зубы от распада.Ученые из Университета штата Иллинойс (Чикаго) провели исследование, в ходе которого выяснили, что экстракт виноградных косточек может помочь людям сохранить здоровье зубов, поскольку соединения, которые в нем содержаться, предотвращают кариес и укрепляют твердую ткань зуба. Кроме того, оно продлевает срок службы композитных пломб. Это означает, что когда зубы повреждены, оставшаяся структура может быть прочнее для связывания с материалами, используемыми в материале для пломб.«Экстракт виноградных косточек, побочный продукт винодельческой промышленности, укрепляет дентин, ткань, которая составляет основную массу зуба и предотвращает извлечение зубов», - отмечают ученые.По словам специалистов, данный экстракт (речь идет об олигомерном проантоцанидине) присутствует во многих продуктах. Однако особенно им богат экстракт виноградных косточек.