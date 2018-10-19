Диетологи подсказали, как "сбросить" 4 кг за четыре дня
Если хотите выглядеть, как стройные мексиканские девушки, то рекомендуем попробовать эффективную диету.
1 день:
Завтрак - несколько вареных яиц, апельсин + чашка натурального кофе (молоко и сахар запрещены)
Обед - около 10 черносливин (размочить заранее в воде)
Ужин - 1 вареное яйцо + 1 апельсин
2 день:
Завтрак - нежирный творог (100 гр) + натуральный кофе
Обед - 1 апельсин + 1 одно вареное яйцо
Ужин - 1 стакан молока + 1 груша
3 день:
Завтрак - только чай без сахара
Обед - (100 гр) салат (1 огурец + 1 помидор, ничем не заправляется), сыр
Ужин - 1 стакан молока
4 день:
Завтрак - мюсли в молоке
Обед - салат (1 огурец + 1 помидор, ничем не заправляется)
Ужин - несколько апельсинов
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