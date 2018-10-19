Диетологи подсказали, как "сбросить" 4 кг за четыре дня

Четырехдневная мексиканская диета.Если хотите выглядеть, как стройные мексиканские девушки, то рекомендуем попробовать эффективную диету.1 день:Завтрак - несколько вареных яиц, апельсин + чашка натурального кофе (молоко и сахар запрещены)Обед - около 10 черносливин (размочить заранее в воде)Ужин - 1 вареное яйцо + 1 апельсин2 день:Завтрак - нежирный творог (100 гр) + натуральный кофеОбед - 1 апельсин + 1 одно вареное яйцоУжин - 1 стакан молока + 1 груша3 день:Завтрак - только чай без сахараОбед - (100 гр) салат (1 огурец + 1 помидор, ничем не заправляется), сырУжин - 1 стакан молока4 день:Завтрак - мюсли в молокеОбед - салат (1 огурец + 1 помидор, ничем не заправляется)Ужин - несколько апельсинов