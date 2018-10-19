Диетологи подсказали, как "сбросить" 4 кг за четыре дня

Четырехдневная мексиканская диета.

Если хотите выглядеть, как стройные мексиканские девушки, то рекомендуем попробовать эффективную диету.

1 день:

Завтрак - несколько вареных яиц, апельсин + чашка натурального кофе (молоко и сахар запрещены)
Обед - около 10 черносливин (размочить заранее в воде)
Ужин - 1 вареное яйцо + 1 апельсин

2 день:

Завтрак - нежирный творог (100 гр) + натуральный кофе
Обед - 1 апельсин + 1 одно вареное яйцо
Ужин - 1 стакан молока + 1 груша

3 день:

Завтрак - только чай без сахара
Обед - (100 гр) салат (1 огурец + 1 помидор, ничем не заправляется), сыр
Ужин - 1 стакан молока

4 день:

Завтрак - мюсли в молоке
Обед - салат (1 огурец + 1 помидор, ничем не заправляется)
Ужин - несколько апельсинов
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

Добавил penal в категорию Гастроэнтерология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь