Обнаружена настоящая причина импотенции

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Мужчины теряют эрекцию вовсе не потому, что их перестают привлекать партнёрши.Новое исследование показало настоящую причину, по которой мужчины лишаются эрекции во время секса. Эректильная дисфункция или импотенция считается очень распространенным явлением среди мужчин.Импотенцией называют отсутствие эрекции у мужчины во время занятий сексом, при которой эти самые занятия осуществлять невозможно. От импотенции страдает до половины всех представителей сильного пола старше 40 лет в какой-то период своей жизни. При этом почти 50% женщин, столкнувшихся с этим явлением у своих партнёров, винят самих себя, и совершенно напрасно.Новое исследование позволило выявить генетическую аномалию, которая отвечает за импотенцию.Оказалось, что существует определенная вариация ДНК, способная спровоцировать невозможность достичь или сохранить состояние эрекции. Ученые из медицинской и страховой компании Kaiser Permanente в США исследовали гены у чуть более 37 000 американцев, которые добровольно поделились ими для нужд науки. Эти мужчины рассказали о своем сексуальном здоровье и возникающих проблемах с эрекцией.Ученые выяснили, что мужчины с вариацией 6-й хромосомы, которая содержится в гене SIM1, на 26% чаще страдали от импотенции. Ген SIM1 помогает в регулировании массы тела и эрекции. Обнаружение этой аномалии является достаточно значительным событием, поскольку подтверждает давнюю гипотезу о генетической причине развития импотенции. Ну и приближает создание более эффективных методов лечения этого расстройства.