Врачи назвали самый полезный алкогольный напиток для женщин

Специалисты подсказали, кому полезно пить шампанское.

Психологи из Мадрида посоветовали нервным женщинам регулярно выпивать бокал шампанского.

По данным исследователей Института исследований продуктов питания в Мадриде, употребление этого игристого напитка помогает справиться со стрессом и повышает защиту организма перед возрастными заболеваниями нейрофизиологического характера.

По мнению специалистов, шампанское содержит компоненты, которые защищают нервные клетки от гибели. Однако ученые предостерегают, что максимальная доза напитка: не более 100 миллилитров в день.

В то же время, нейробиологи из США выяснили, что для активации мозговой деятельности, именно вино является лучшим продуктом.
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Добавил kolonka в категорию Гинекология

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