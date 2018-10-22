5 причин никогда не есть кетчуп

Кетчуп стоит исключить из рациона раз и навсегда. Томатный, пикантный, с добавками и без — он приносит миллионы долларов производителям, а вот потребителям доставляет лишь проблемы со здоровьем.Кетчуп кажется чуть сладким? Что ж, это не иллюзия. В одной баночке сахара больше, чем в коробке печенья с шоколадной крошкой. Если быть точнее, то столовая ложка кетчупа содержит примерно 3,7 грамма сахара.И ведь кетчуп остается с вами надолго. Все, куда попала хоть капля, моментально становится липким и немного приторным. Вытирать пятно бумажными полотенцами — пустые хлопоты. Без тряпки не обойтись.Примерно то же относится и к запаху кетчупа. Особенно, если речь идет о недорогих марках. Стойкий, томатный… Даже слишком томатный, отдающий полежавшими на солнце помидорами. Оставить открытую банку кетчупа в кухне будет значить пропитать комнату запахом на несколько часов, минимум.Все это лишь цветочки. Покупные соусы переполнены не самыми здоровыми добавками. От усилителей вкуса, до красителей и консервантов. Само собой, на организм такие «наполнители» влияют только негативно.Не будем забывать и о жирах. Производители любят маркировать их как «растительное масло». В реальности 99 случаев из 100 это пальмовое масло, чрезвычайно богатое жирными кислотами. Врачи же уже давно доказали: именно злоупотребление ими приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям.Ну и в качестве бонуса — набор лишнего веса любителю кетчупа обеспечен и довольно быстрый. То же пальмовое масло из организма выводится не полностью, затрудняя работу желудка. Картину довершает обилие сахара, уже упомянутое выше.