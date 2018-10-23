Отказ от мучных продуктов может помочь сбросить лишний вес. Поэтому очень многие люди решают полностью исключить из рациона любой хлеб. Этот максималистский подход назвать верным сложно: хороший хлеб содержит витамины группы B, A, K, E и целый набор полезных минералов. Отказываться от хлеба полностью не стоит. Гораздо эффективнее будет разобраться, какой хлеб самый полезный.Выбрать полезный продукт в магазине элементарно, по лаконичной этикетке. В составе у правильного хлеба мука, масло, молоко, вода, яйца, дрожжи и растительные масла. В зависимости от вида присутствуют специфические добавки, орехи или кусочки фруктов.Большая часть хлебных изделий приготовлена с добавлением дрожжей. От них тесто набухает и выглядит лучше. Для пищеварения такой хлеб не очень хорош. Обычно «самым полезным хлебом» производители называют бездрожжевой, поскольку он оказывает на работу кишечника гораздо более позитивное влияние.Диетологи считают самым полезным хлебом цельнозерновой. По результатам многих исследований удалось доказать, что богатые клетчаткой продукты в целом и цельнозерновые в частности значительно снижают риск развития диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы.