Секреты здоровой кожи, которые зависят от еды

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Любой в своей жизни однажды замечал, что пища имеет прямое влияние на наш внешний вид. Конечно, происходит это довольно опосредованно, но опухшее лицо после пиццы на ночь, говорит о том, что еда имеет куда большее значение для кожи, чем принято думать. Отрегулировав потребление пищи, можно изменить состояние своей кожи весьма радикальным образом. Для этого достаточно следовать нескольким простым советам.Продукты вызывающие воспалениеСамый большой вред коже наносят продукты, которые провоцируют воспалительные процессы в организме. Среди них молочные продукты, мучные изделия и сахар. Попадая в желудок, они вызывают активную реакцию в виде газообразования, выбросов инсулина в кровь, головной боли и снижения настроения. Чем больше объем таких продуктов — тем больше отторжение.Темный шоколадТемный шоколад высокого качества с большим содержанием какао — не только один из немногочисленного списка полезных десертов, но и эффективный продукт-антиоксидант. Преимущества высококачественного шоколада для кожи очевидны — масло какао действует как источник полезных элементов, а антиоксидантные свойства нормализуют пищеварение.Правильные пробиотикиПробиотики — это продукты, которые являются источником полезных бактерий, вступающих в процесс пищеварения. Проще говоря, они делают ферменты желудка более активными и способными переваривать пищу более качественно.Есть йогурт и делать из него косметические маски — две большие разницы. То же самое относится к огурцам, свекле и всем тем продуктам, которые можно использовать в косметических целях. Отличной маской может стать мед, польза которого для кожи просто неоценима.Правильные жирыКонтроль за потреблением жиров — важная часть коррекции диеты, которая направлена на улучшение кожных покровов. Оливковое масло, рыбный жир и кокосовое масло находятся в числе лучших продуктов, способных питать кожные покровы и сохранять их молодость.