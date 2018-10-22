Секреты здоровой кожи, которые зависят от еды
Продукты вызывающие воспаление
Самый большой вред коже наносят продукты, которые провоцируют воспалительные процессы в организме. Среди них молочные продукты, мучные изделия и сахар. Попадая в желудок, они вызывают активную реакцию в виде газообразования, выбросов инсулина в кровь, головной боли и снижения настроения. Чем больше объем таких продуктов — тем больше отторжение.
Темный шоколад
Темный шоколад высокого качества с большим содержанием какао — не только один из немногочисленного списка полезных десертов, но и эффективный продукт-антиоксидант. Преимущества высококачественного шоколада для кожи очевидны — масло какао действует как источник полезных элементов, а антиоксидантные свойства нормализуют пищеварение.
Правильные пробиотики
Пробиотики — это продукты, которые являются источником полезных бактерий, вступающих в процесс пищеварения. Проще говоря, они делают ферменты желудка более активными и способными переваривать пищу более качественно.
Есть йогурт и делать из него косметические маски — две большие разницы. То же самое относится к огурцам, свекле и всем тем продуктам, которые можно использовать в косметических целях. Отличной маской может стать мед, польза которого для кожи просто неоценима.
Правильные жиры
Контроль за потреблением жиров — важная часть коррекции диеты, которая направлена на улучшение кожных покровов. Оливковое масло, рыбный жир и кокосовое масло находятся в числе лучших продуктов, способных питать кожные покровы и сохранять их молодость.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил vilka в категорию Дерматология
Добавить комментарий