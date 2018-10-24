Назван один из самых полезных продуктов для сердца

Яйца помогут понизить артериальное давление и сбросить вес.Ученые провели исследования и сообщили новые факты о пользе куриных яиц.По словам экспертов, яйца помогут человеку понизить артериальное давление и сбросить лишний вес, поскольку содержат большое количество белка и питательных веществ. Особенно полезно употреблять данный продукт по утрам. Съеденное после пробуждения яйцо насытит организм и надолго утолит голод. В итоге люди длительное время не будут испытывать чувство голода и станут потреблять меньше калорий в течение дня. Всё это положительно отразится на их здоровье и внешнем виде. Яйца являются отличным продуктом для спортсменов, поскольку содержат много белков – строительных материалов нашего организма.Ученые рекомендуют ввести в ежедневный рацион данный продукт гипертоникам, страдающим от ожирения и занимающимся в тренажерных залах. Яйца помогут похудеть, нормализуют работы сердечно-сосудистой системы и сделают человека здоровее. Они включают в себя не только ферменты, но также витамины и минералы. Яйца усваиваются организмом очень хорошо и питательные вещества в них при термической обработке практически не разрушаются.