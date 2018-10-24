Врачи рассказали, в каком случае не стоит есть орехи

Этот продукт не всегда приносит пользу для здоровья.Орехи являются незаменимым элементом в здоровом питании, а также источником растительного белка и полезных ненасыщенных жиров.Их можно использовать в качестве перекуса между приемами пищи, добавлять в различные блюда или готовить растительное молоко. Но не все орехи и не каждому можно есть.С повышенной аллергенностьюКак ни крути, любые орехи - сплошные аллергены. И если у тебя есть склонность к проявлению такой реакции, то воздержись от их употребления, но не от всех. Реакция на каждый вид растения может быть разной. Если есть аллергия на миндаль, то это не значит, что грецкий орех вызовет такое же действие организма.Орехи с примесью пестицидовЕстественно, в орехах, выращенных в нормальных условия никаких пестицидов нет. При том условии, что ты сама их собираешь. Производителю же нужно освободить ядра от скорлупы, сохраняя их товарный вид, хранить, чтобы не напали насекомые и транспортировать в нормальном виде, для этого он использует химические средства.С насекомыми и бактериямиОрехи нужно и важно мыть. Покупая чищеные ядра на рынке не налетай на них сразу, а обязательно помой проточной водой. Где, когда и в каких условиях добывали, чистили и хранили орехи, ты не знаешь. Поэтому обезопась себя от возможного отравления. На орехах могут спокойно плодиться бактерии и насекомые, которых ты даже не увидишь.Испорченный продуктЯдро любого вида ореха должно быть без повреждений и гнилостных дефектов. Обращай на это внимание при выборе продукта.В испорченных орехах накапливаются токсины, они с легкостью вызывают отравление организма. Реакция может произойти даже от одного плохого ореха.Горький миндальМиндаль, благодаря своим вкусовым качествам, один из востребованных и любимых видов орехов. С его полезными свойствами спорить не стоит, но знать об опасности важно. Если миндаль хоть чуточку горчит, значит в нем есть токсичная составляющая, амигдалин. Как только это соединение попадает в наш организм, оно превращается в яд, поэтому будь осторожна, выбирая орехи миндаля, ориентируйся не только на его вид, но и вкус.Орехи с плесеньюЕсли производитель не полноценно обработал орехи химическими веществами, то вероятность появления плесени на них при хранении увеличивается в разы. Плесень выступает в роли провокатора для появления более опасных соединений - ядовитых, которые и вызывают отравление организма, с длительным процессом восстановления.Жаренные орехиОт сырых орехов, да еще и правильно обработанных, ты получишь намного больше пользы, чем от жаренных. При термической обработке полезные вещества любых видов орехов теряют свои здоровые свойства. К тому же, жаренные ядра намного сложнее воспринимаются пищеварительной системой. Процесс переваривания может затянуться или застопориться, вызывая ощущение тяжести.При выборе орехов всегда обращай внимание на их внешний вид и способ хранения, не бери «кота в мешке». Обязательно мой орехи. Чтобы продукт легче усваивался, замачивай ядра в чистой воде, таким образом, орехи раскрываются, отдают свои полезные свойства и не ложатся мертвым грузом в твоем кишечнике.