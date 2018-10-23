Диетолог назвала напитки, мешающие похудению

Для многих худеющих людей это может стать открытием.Оказывается, любимые многими фруктовые соки и смузи могут навредить здоровью, - например, тем, что сводят на нет все усилия, предпринимаемые людьми на диете. Об опасности фруктовых соков рассказала диетолог Антонина Стародубова.Вместо фруктовых соков лучше пить простую чистую воду, а фрукты употреблять как таковые, заявила эксперт. По словам Стародубовой, фруктовые соки, в том числе свежевыжатые, содержат в себе много легкоусвояемого сахара. При этом, в отличие от цельных фруктов, соки не содержат клетчатки, которая бы замедляла всасывание сахара. Обилие этого вещества способствует существенным скачкам сахара в крови, выбросу инсулина и вместе с этим -волчьему аппетиту, который точно не поможет тем, кто на диете.До этого исследование ученых из Принстонского университета завершилось вердиктом специалистов о том, что фруктовые соки очень опасно употреблять натощак – в таком варианте соки фактически уничтожают микрофлору кишечника. Также имеются данные о том, что привычка пить фруктовые соки в большом количестве ежедневно повышает риск умереть от сердечных патологий.Ученые утверждает, что питье изобилующих сахаром соков заставляет внутренние системы организма задействовать дополнительные ресурсы для стабилизации сахара - это в итоге ослабляет иммунитет.