Выяснилось, от каких мужчин рождаются самые здоровые дети

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Физическая активность отцов к моменту зачатия определяет «поведение» сперматозоидов.Исследователи из США, представляющие Университет Огайо, установили, что уровень физической активности у мужчин незадолго до зачатия влияет на умственные способности их детей.Экспериментируя на мышах, ученые сделали вывод о том, что физическая активность отцов к моменту зачатия определяет «поведение» сперматозоидов. В зависимости от активности или пассивности сперматозоиды вырабатывают два разных набора микро-РНК - коротких наборов из нескольких десятков или сотен нуклеотидов, «командующих» генами. Оказалось, что при высоком уровне активности самцов незадолго до зачатия нуклеотиды обеспечивают включение генов, благодаря которым развиваются высокие когнитивные способности.«Занятия спортом незадолго до зачатия напрямую отражаются на когнитивном потенциале потомства, тогда как физическая активность на протяжении всей жизни отцов большого влияния на потомство не оказывала», - рассказали специалисты об обнаруженной ими закономерности.Опыты с мышами показали, даже самцы с ожирением и проблемами со здоровьем, но сумевшие за неделю до зачатия похудеть за счет возросшей физической активности, могли в итоге стать отцами более умных детенышей по сравнению с самцами, ведущими малоподвижный образ жизни.