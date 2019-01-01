Диетологи назвали ягоду, "сжигающую" лишние килограммы

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Шелковица способствует похудению за счет потери жировой ткани.Новое исследование ученых из Китая показало, что природное соединение из ягод шелковицы, известное как рутин, помогает увеличить метаболизм и способствует таким образом ускоренной потере веса.Немаловажно, что снижение массы тела осуществляется за счет потери именно жировой ткани. Как выяснилось в ходе испытаний на животной модели, экстракт шелковицы помогает активировать бурый жир, что ускоряет расщепление жировых клеток (адипоцитов) в подкожной жировой ткани.Благотворное влияние рутина на обмен веществ сводится не только к активации сжигания адипоцитов – этот антиоксидант также повышает расход энергии организмов и нормализует уровень глюкозы в крови даже при метаболических нарушениях.Авторы работы, специалисты из Института зоологии при китайской академии наук в Пекине, считают, что рутин, полученный из шелковицы – абсолютно безопасное средство для похудения, которое можно включать в комплексные программы лечения ожирения и связанных с ним заболеваний, таких как сахарный диабет или метаболический синдром.«Хотя в отличие от животных люди имеют лишь небольшое количество бурого жира, тем не менее его значение в метаболизме человека довольно велико. В нашем испытании философия древней китайской медицины, которая зиждется на применении исключительно растительных материалов, соединились с современными исследовательскими методами, что привело к многообещающим результатам», – резюмируют ученые.