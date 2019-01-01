Врачи назвали напиток, который может защитить от инфаркта

Зеленый чай содержит вещество, спасающее от смертельного недуга.«Journal of Biological Chemistry» рассказал об исследовании ученых двух университетов, обнаруживших у компонента зеленого чая (эпигаллокатехин-3-галлат) свойство предотвращать инфаркты и инсульты, вызванные атеросклерозом - патологическим процессом в сосудистой ткани.Сотрудники Ланкастерского и Лидского университетов смогли убедиться в своем новом исследовании в том, что наблюдаемый ими катехин зеленого чая разрушает и растворяет потенциально опасные белковые бляшки, налипающие на внутренние стенки сосудов и артерий и способствующие тем самым развитию атеросклероза.Атеросклероз характеризуется скоплением жирового материала внутри артерий - из этого жира формируются атеросклеротические бляшки, которые растут в размере и нарушают нормальный кровоток. В результате возрастает риск сердечного приступа или инсульта. Катехин зеленого чая растворяет опасные бляшки, убедились авторы нового проекта.«Эпигаллокатехин-3-галлат связывается с амилоидными волокнами аполипопротеина A-1. Это превращает волокна в более мелкие растворимые молекулы, которые почти не способны повредить кровеносные сосуды», - объяснили его действие научные специалисты.Означает ли это, что питьем зеленого чая можно уничтожить атеросклеротические бляшки и избежать инсульта? Увы, нет. Для этого бы потребовалось употребить слишком большое количество напитка. Но ученые ведут активные поиски оптимальных способов транспортировки эпигаллокатехина-3-галлата к бляшкам - например, путем инъекции.К слову сказать, катехин зеленого чая изучается и на предмет его способности уменьшать амилоидные бляшки в головном мозгу, являющиеся главными провокаторами развития болезни Альцгеймера.