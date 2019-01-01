Медики назвали эффективный овощ для профилактики варикоза

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Тыква очень полезна, но подходит не всем.Тыква относится к числу продуктов, которые имеют минимальное количество противопоказаний, при этом сам овощ является настоящим кладезем полезных нутриентов: мякоть тыквы содержит в себе уникальный витаминно–минеральный комплекс.Профессор БелМАПО (Белорусская медицинская академия последипломного образования) Ольга Пересада сообщила о том, что тыкву можно по праву считать главным овощем для борьбы с атеросклерозом – заболеванием, убивающим кровеносные сосуды.«Мякоть и семена тыквы улучшают состав крови, эластичность стенок сосудов, предупреждая развитие тромбофлебита и варикоза», - отметила ученый.Помимо этого, обладающая мочегонным свойством тыква (особенно в отварном виде) хорошо подходит для снижения артериального и внутричерепного давления. Незаменима тыква и сейчас, в период межсезонья, - ее употребление содействует общему укреплению иммунитета и повышает защиту организма от сезонных простуд.В составе тыквы имеются витамины А и Е, которые являются природными антиоксидантами, защищающими клетки от разрушений и продлевающими молодость организма. Также в тыкве много витаминов группы В, превращающими ее в настоящий антидепрессант. Употребление тыквы уменьшает восприимчивость к стрессам, помогает от повышенной тревожности и раздражительности, улучшает качество сна. Также тыква отличается высоким содержанием витамина РР, ретинола, аскорбиновой кислоты, пиридоксина, фолиевой кислоты, рибофлавина, витамина В5, тиамина, токоферола, витамина К, бета–каротина и важнейших минералов.Медикам хорошо известна способность тыквы помогать в борьбе с лишним весом. Тыкву многие считают сладкой, но на самом деле она не обладает высоким гликемическим индексом и при попадании в организм как раз не позволяет глюкозе расти. Тыква полезна даже диабетикам – этот овощ активизирует в организме производство собственного инсулина.Помимо диабета и ожирения тыква показана при холецистите, панкреатите, гастрите, а также для быстрого восстановления после болезни или тяжелой операции. Но в сыром виде при сахарном диабете ее мякоть уже не рекомендуется, - как и при низкой кислотности желудка, язве, гастрите и патологии двенадцатиперстной кишки. Людям с проблемой кишечных колик от блюд из тыквы лучше отказаться совсем.