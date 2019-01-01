Названы продукты питания, защищающие психику

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Грамотный выбор продуктов питания может повлиять не только на физическое, но и на психическое здоровье. Ученые назвали несколько продуктов, которые очень полезны для нашей психики.Начнем с самых обычных яблок, которые считаются наиболее популярными фруктами в России. В наших магазинах яблоки можно купить в любое время года, однако они бывают наиболее ценными именно в осенний период, когда мы можем лакомиться самыми свежими яблоками. В последние годы ученые установили, что яблоки оказывают защитное неврологические воздействие. Они имеют высокий фитохимический профиль, превосходно предотвращая повреждения регулирующих ДНК гормонов и снижая окислительные повреждения. Всё это очень положительно влияет на поддержку стабильной психики.На втором месте тыква, которая пользуется всё более растущим спросом в России. Тыква содержит минералы, положительно влияющие на функционирование мозга. В ней имеются лютеин и зеаксантин - превосходные ингредиенты для укрепления памяти у молодых и пожилых людей. Тыквенные семечки повышают настроение, как показали исследования. Они содержит аминокислоту триптофан, способствующую выработке мозгом химического вещества серотонина, от которого мир кажется нам более весёлым местом.На третьем месте в нашем рейтинге куркума. Она обладает заживляющим воздействием и считается чудесной специей при самых разных расстройствах, включая и борьбу с симптомами депрессии. Кроме того, сама по себе куркума очень приятна на вкус.Ну а замыкает наш небольшой список корица - еще одна прекрасная и полезная специя. Корица известна своей способностью стимулировать мозг и регулировать уровень сахара в крови, что также влияет на стабильное настроение. Корица придаст особый вкус чаю, хлебу, печеным фруктам и овощам, овсяной каше и многим другим нашим любимым блюдам.